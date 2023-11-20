Оправдывали нападение РФ и скучали по СССР: СБУ разоблачила интернет-агитаторов в разных областях

Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы

Служба безопасности Украины разоблачила еще двух прокремлевских интернет-агитаторов, действовавших в Харькове и Ивано-Франковске. Мужчины публично оправдывали войну РФ против Украины и восхваляли бывший СССР.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что оба задержанных фигуранта создали анонимные аккаунты в запретной соцсети "Одноклассники". Там они публиковали собственные сообщения и распространяли публикации или видео пропагандистов из страны-агрессора.

На Прикарпатье:

СБУ задержала агитатора, который популяризировал боевиков российского ППК "Вагнер" и распространял фейковые "новости с фронта".

Также он пытался дискредитировать украинских защитников, воюющих на передовой в Донецкой области (прежде всего – защитников Авдеевки).

Злоумышленником оказался бывший сотрудник пенитенциарной службы.

Во время обысков в его доме обнаружен мобильный телефон и компьютерная техника, которые он использовал для распространения вражеской пропаганды.

В Харькове:

СБУ задержала сторонника РФ, который восхвалял захватническую политику Кремля, "ностальгировал" по бывшему СССР и надеялся на захват восточного региона Украины.

По материалам ведомства ранее он получил сообщение о подозрении, а затем начал скрываться от следствия и пытался бежать в РФ.

"По обоим разоблаченным фактам продолжаются расследования. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества", — подытожили в сообщении СБУ.

Напомним, Служба безопасности Украины и Национальная полиция нейтрализовали в Черновицкой области преступную группировку. "Банда" создала канал незаконного выезда за пределы Украины мужчин призывного возраста. В общей сложности на ухилянтах злоумышленники зарабатывали более 100 тысяч долларов в месяц.

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