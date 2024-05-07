Определение пригодности-непригодности к службе: что изменилось в проведении ВЛК – ответ юристов

В мае вступают в силу важные изменения, касающиеся определения непригодности к службе, а также ВЛК.

Об этом говорится в колонке юриста Анастасии Володенковой и аналитика Евгения Лысенко из ОО Правозащитного центра для военных "Принцип".

Напомним, эти изменения вводятся по закону о мобилизации и обновленном приказе №402 МОУ.

Что изменилось в проведении ВЛК

Документ фактически исключает индивидуальную оценку врачом – пригодный или непригодный военный к службе, отмечают специалисты.

Военные с ампутациями конечностей смогут уволиться по собственному желанию

По их словам, индивидуальная оценка – это большой коррупционный риск. Такое решение должно окончательно решить проблему, когда врач мог признать пригодным к службе военного после тяжелой "акубаротравмы" ("контузии").

"Теперь такие состояния как ампутация конечностей, потеря одного глаза, тяжелая "акубаротравма" определены непригодными к военной службе. Очень важно, что теперь военные с ампутациями конечностей смогут уволиться по собственному желанию", – пишут юристы.

Решение штатной ВЛК о контрольном обследовании обязательно к выполнению в течение месяца

Также они отметили, что решение штатной ВЛК о контрольном обследовании (для обжалующих постановление ВЛК) обязательно к выполнению в течение месяца.

Обследование будет проходить в другом заведении.

Статус ограниченной пригодности к военной службе устранен

Этот статус устранен и аналогичной замены ему не будет.

"Еще до голосования так называемого закона о мобилизации наша организация постоянно акцентировала, что должен быть промежуточный статус между непригодностью и пригодностью. С положительного – в Минобороны это услышали, так что обновленное законодательство предусматривает такой статус как "Пригодные к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗы, учебные центры, учреждения (учреждения), медицинские подразделения, подразделения логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны», – отметили юристы.

Специалисты подчеркнули, что он не равен прежнему "ограниченно пригодны". Для определения, попадает ли военный под этот статус, нужно смотреть приказ №402, расписание болезней и приложения к нему.

Обновленное расписание болезней стало более жестким

В контексте увольнения со службы для военных, имеющих незначительные нарушения функций организма, обновленное расписание болезней ужесточилось.

Такие диагнозы не будут являться основаниями для получения заключения о непригодности к службе.

К примеру, военные с ишемической болезнью сердца с сердечной недостаточностью I стадии, которые были ограниченно пригодными, сейчас будут полностью пригодны – даже для службы в ДШУ. Военные, имея грыжи с умеренными или незначительными нарушениями функций, также пригодятся, но с исключением возможности служить в ДШУ.

Незначительные нарушения из-за болезней костно-мышечной системы, артроза, болезни позвоночника, травмы конечностей и переломы также являются основанием определить военных полностью пригодными.

По некоторым распространенным заболеваниям все же ограничили службу только в тыловых частях. Например, военный с некоронарогенными болезнями сердца и нарушение сердечного ритма с сердечной недостаточностью I стадии раньше мог быть полностью пригоден к службе, но сейчас – только для "тыловых" должностей. Также, военные с легкими психическими проявлениями или умеренно выраженными невротическими и депрессивными расстройствами, которые ранее были ограниченно пригодными, будут пригодны только к тыловым должностям.

Новая норма о непригодности к военной службе

Появилась норма, когда непригодные к военной службе/непригодные с пересмотром через 6-12 месяцев в период оформления увольнения не могут по состоянию здоровья выполнять служебные обязанности,

ВЛК одновременно с постановлением о непригодности принимает постановление "Требует освобождения от исполнения служебных обязанностей по состоянию здоровья на срок, необходимый для оформления увольнения, но не более 30 календарных дней со дня окончания медицинского осмотра." Это важное изменение, позволяющее не быть вовлеченным в выполнение боевых заданий или выполнение других служебных обязанностей уже после признания непригодным комиссией.

Изменен максимальный срок непрерывного лечения военных

Включая отпуск для лечения в связи с болезнью и отпуск для лечения после ранения (контузии, травмы или увечья).

"Теперь есть возможность непрерывно находиться на лечении до 12 месяцев, сохраняя финансовое обеспечение как в Украине, так и за рубежом. Обязательный медосмотр ВЛК – в течение первых 4 месяцев лечения (для определения потребности в дальнейшем лечении)", – отмечают специалисты.

Лечение за границей предусматривает время предоставления медпомощи, перемещение между медучреждениями, время ожидания между этапами лечения, реабилитации или протезирования.

Для военных, лечащихся за границей, предусмотрены дистанционные ВЛК

Для этого нужно направление командиров, документы о лечении в иностранных медучреждениях. После возвращения такие военные должны пройти обязательную ВЛК – для определения пригодности к службе или потребности в длительном лечении

Для определения потребности в отпуске для лечения болезни или травмы военных будут направляться на медосмотр.

Напомним, члены ВЛК уже не смогут принимать решения по собственному усмотрению. ТСН.ua уже сообщал, что именно изменилось.

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