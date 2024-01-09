Определение срока службы в законе о мобилизации: нардеп объяснил, как и для кого он может отличаться

Правительство хочет определить срок службы в 36 месяцев. Вероятно, для военных боевых подразделений он будет меньше.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Может быть разница"

Как известно, в альтернативном законопроекте о мобилизации нардеп предлагает определение 18-месячного срока службы.

"36 месяцев – это слишком, особенно, если речь идет о боевых подразделениях, тех, кто служит непосредственно на "нуле". Кстати, это также сегодня дискутировалось и возможно будет все-таки какая-то дискреция, то есть разница для тех, кто служил в боевых подразделениях, возможно, этот срок будет меньше. Но пока решения никакие не приняты", – отметил он.

Из важного, добавил нардеп, Министерство обороны соглашается с тем, чтобы оставить отсрочку от мобилизации инвалидам 3-й группы. Это касается и мужчин с инвалидностью.

Ранее стало известно, что текст закона о мобилизации будет вынесен на голосование без изменений.

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