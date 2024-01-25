"Определенное давление" на ЕС для возвращения беженцев: в правительстве отреагировали на информацию

Для украинской власти принципиальная позиция состоит в том, что находящиеся в ЕС граждане Украины должны иметь право на временную защиту, отметила Ольга Стефанишина.

Украинская власть не имеет прямой позиции о том, что убежавшие за границу от войны украинцы должны возвращаться назад и поэтому им должны сокращать помощь.

Об этом заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает "Радио Свобода".

Отвечая на то, обсуждают ли представители Украины с партнерами ЕС будущее украинских беженцев, в то время как издание Politico написало об "определенном давлении" со стороны украинской стороны в этом вопросе, Стефанишина ответила, что "продолжаются дискуссии".

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"Это одна из тех вещей, которые могут подтвердить – конечно, продолжаются дискуссии. Очень хорошо, что они продолжаются с Украиной о том, как в будущем рассматривать вопросы украинцев, как обсуждать вопросы возвращения украинцев. Это очень сложный вопрос к обсуждению. И здесь нельзя обойтись призывами. Однозначно не является прямой позицией Украины то, что украинцы должны возвращаться назад и поэтому должны сокращаться какая-то им помощь — абсолютно нет. Это дискуссия, которая продолжается", — сказала она.

По словам вице-премьера, для украинской власти принципиальная позиция состоит в том, что граждане Украины, которые находятся в Европейском союзе, "должны иметь право на временную защиту".

"То есть сама возможность иметь временную защиту должна оставаться в любых условиях и в 2025 году, и после нее. Даже в случае прекращения военных действий такая возможность должна оставаться. Другой вопрос – это финансовые выплаты, поскольку речь идет о достаточно продолжительном времени. К сожалению, война продолжается. Она длится почти два года, и, соответственно, это такой определенный рубеж для государств. Поэтому мы должны определяться относительно финансовых, социальных гарантий, которые имеют граждане в каждой стране. Но это абсолютно не радикальная коммуникация, не отрицательная". Этот диалог продолжается, и так было и с начала войны", – добавила она.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Украины и бывший нардеп Сергей Лещенко заявил, что европейским странам лучше остановить помощь украинским беженцам, чтобы они вернулись домой.

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