Определенной категории украинцев могут прекратить выплату пенсий на банковскую карту: кто под угрозой

Украинцам при определенных обстоятельствах могут быть отменены пенсионные выплаты.
Определенной категории украинцев могут прекратить начислять пенсионные выплаты на банковскую карту. В частности, речь идет о тех, чьи документы содержащие недостоверные данные.
Об этом говорится в материале "На пенсии" .
Также выплаты могут быть отменены в случае, если пенсионер проживает за границей (если это не предусмотрено международными договоренностями).
Кроме того, выплаты на карточку прекращаются, если получатель умер . соцстрахование или о выезде за пределы Украины", — указывают в материале.
Ранее в Пенсионном Фонде рассказали, какую денежную помощь по инвалидности получают люди трех групп.
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