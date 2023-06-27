Определенной категории украинцев могут прекратить выплату пенсий на банковскую карту: кто под угрозой

Украинцам при определенных обстоятельствах могут быть отменены пенсионные выплаты.

Определенной категории украинцев могут прекратить начислять пенсионные выплаты на банковскую карту. В частности, речь идет о тех, чьи документы содержащие недостоверные данные.

Об этом говорится в материале "На пенсии" .

Также выплаты могут быть отменены в случае, если пенсионер проживает за границей (если это не предусмотрено международными договоренностями).

Кроме того, выплаты на карточку прекращаются, если получатель умер . соцстрахование или о выезде за пределы Украины", — указывают в материале.

Ранее в Пенсионном Фонде рассказали, какую денежную помощь по инвалидности получают люди трех групп.

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