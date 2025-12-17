"Определенные материалы уже есть": НАБУ — о возможном сотрудничестве Миндича с государством-агрессором

Александр Абакумов / © YouTube/НАБУ

Руководитель детективов Национальное антикоррупционное бюро Украины Александр Абакумов прокомментировал, могут ли действия бизнесмена Тимура Миндича содержать признаки государственной измены или сотрудничества со страной-агрессором. По его словам, соответствующие материалы уже находятся в поле зрения правоохранительных органов.

Об этом руководитель детективов НАБУ рассказал в интервью РБК-Украина.

Абакумов отметил, что НАБУ находится в постоянном контакте с уполномоченными структурами, в том числе отвечающими за расследование преступлений с возможными признаками госизмены.

"Определенные материалы, которые могут свидетельствовать о потенциальных правонарушениях с элементами государственной измены, мы уже прорабатываем совместно, в рамках наших полномочий", - сообщил Абакумов.

Напомним, 10 ноября детективы НАБУ провели обыски у бизнесмена Тимура Миндича, а также у бывшего министра энергетики и на тот момент действующего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом".

Впоследствии стало известно, что Миндич покинул территорию Украины за несколько часов до следственных действий.

Государственная пограничная служба заявила, что выезд был законным — у бизнесмена трое несовершеннолетних детей. Также сообщалось, что в так называемом "бекофисе" Миндича обнаружили более 500 справок с закрытыми персональными данными относительно детективов НАБУ, журналистов, политиков, чиновников и силовиков.