Определяли, кто главный: на оккупированном Запорожье кадыровцы и буряты пытались "демилитаризировать" друг друга

В Запорожской области российские оккупанты не поделили власть.

Между собой перестрелялись кадыровские тиктокеры и буряты.

Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко.

"В Васильевке Запорожской области произошла стрельба между бурятами и "кадыровцами". Определяли, кто главный в городе. Пока достоверно неизвестно сколько 200-х и 300-х с обеих сторон. Но потери среди оккупантов есть. Об этом сообщают местные жители", — отметил Цаплиенко.

Напомним, что ВСУ захватили в плен "тиктокеров" Кадырова под Соледаром.

Напомним, что ради "лайков" и популярности в соцсетях чеченские боевики Кадырова сняли на видео, как обстреливают жилые дома и давят автомобили.

Ранее мы сообщали, что кадыровские тиктокеры успели записать несколько секундный ролик настоящего боя и разлететься вдребезги. Бой длился 19 секунд.

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