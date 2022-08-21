Определяли, кто главный: на оккупированном Запорожье кадыровцы и буряты пытались "демилитаризировать" друг друга

В Запорожской области российские оккупанты не поделили власть.
Между собой перестрелялись кадыровские тиктокеры и буряты.
Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко.
"В Васильевке Запорожской области произошла стрельба между бурятами и "кадыровцами". Определяли, кто главный в городе. Пока достоверно неизвестно сколько 200-х и 300-х с обеих сторон. Но потери среди оккупантов есть. Об этом сообщают местные жители", — отметил Цаплиенко.
Напомним, что ВСУ захватили в плен "тиктокеров" Кадырова под Соледаром.
Напомним, что ради "лайков" и популярности в соцсетях чеченские боевики Кадырова сняли на видео, как обстреливают жилые дома и давят автомобили.
Ранее мы сообщали, что кадыровские тиктокеры успели записать несколько секундный ролик настоящего боя и разлететься вдребезги. Бой длился 19 секунд.
Читайте также: