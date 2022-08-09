Опрос под дулом автомата: менее 10% мелитопольцев поддерживают агрессора Россию

Коллаборанты под дулами автоматов провели "опрос" среди мелитопольцев. Впрочем, к их удивлению менее 10% оставшихся в городе людей поддерживают агрессорку Россию. Остальные открыто говорят "Нет".

Об этом в эфире национального телемарафона сказал мэр Иван Федоров.

"На каждый ответ "Нет" можно получить либо плен, либо обыски, либо пытки. Это регулярная практика для рашистов на временно оккупированной территории. Поэтому они много раз переносили формат, дату проведения этого псевдореферендума. Нет поддержки жители", — отмечает мэр.

По его словам, на днях оккупанты собрали в зале местного Дворца культуры около 600 человек — массовку с других временно оккупированных территорий Запорожской области. Гауляйтер Евгений Балицкий издал приказ о желании присоединиться к составу России. К слову, 1,5 года назад он потерпел фиаско на местных выборах, когда набрал менее 10% голосов избирателей.

Кроме того, российские пропагандистские средства массовой информации угрожают расстрелами тем, кто не согласен с позицией Кремля. оккупанты хотят начать с учителей, которые отказываются обучать детей по российским программам.

Как сообщалось, чтобы иметь хоть какие-то "голоса" жителей Херсонщины на псевдореферендуме, оккупанты хотят их "купить". Захватчики обещают по 10 тыс. рублей. Также оккупанты ищут помещение для проведения псевдореферендума и формируют своих представителей СМИ для пропаганды.

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