Опровержение 1+1 media относительно фейкового видео о якобы потерях ВСУ под брендингом телеканала 1+1

Враг не прекращает свои попытки повлиять на панику и беспокойство среди населения Украины, распространяя неправдивые и фейковые новости, сюжеты и видео под брендингом украинских телеканалов.

В этот раз очередной фейк использует визуальное оформление телеканала 1+1 Марафон, чтобы создать представление "надежного источника" и ввести в заблуждение украинцев.

Так, в смонтированном видео с фрагментом трансляции телемарафона "Единые новости" на телеканале 1+1 Марафон появилась движущаяся строка с сообщением, якобы от Министерства обороны Украины, о количестве потерь среди украинских военнослужащих.

Это видео – откровенный фейк. Информацию активно распространяют российские медиа, пытаясь дезориентировать общество.

"Обращаем внимание, что в эфире телеканала 1+1 Марафон движущейся строки с новостями не существует, а в самом ложном сообщении допущены ошибки: вместо слова "исчезли", написано "пропало". Кроме того, сюжета с таким оформлением и такой информацией нет на официальных страницах 1+1 media. Мы призываем украинцев соблюдать информационную гигиену и не распространять этот фейк, чтобы не помогать врагу ширить дезинформацию. Пользуйтесь официальными источниками 1+1 media и тщательно проверяйте информацию, которую встречаете в Интернете".

В социальных сетях и мессенджерах участились случаи создания фейковых страниц информационных ресурсов, входящих в состав группы 1+1 media.

Напомним, недавно появилась фейковая информация о ведущем и журналисте телеканала 1+1 Марафоне Евгении Плинском, который якобы создал телеграмм-канал с "военным дневником".