Опубликовал в соцсети чужие эротические фото: в Луцке мужчину оштрафовали на 51 тысячу гривен

Мужчина незаконно получил доступ к Google-хранилищу женщины, зашел на ее аккаунт в Facebook и выложил несколько ее эротических фото.
Житель Луцка с аккаунта женщины в социальной сети публиковал ее фотографии эротического характера. Суд оштрафовал мужчину на 51 тысячу гривен.
Об этом говорится в приговоре Луцкого горрайонного суда Волынской области.
Как установили правоохранители, мужчина незаконно получил доступ к Google-хранилищу женщины. Также он подобрал пароль и смог зайти в ее аккаунт в Facebook.
На чужом профиле мужчина опубликовал три фото женщины эротического характера.
По факту несанкционированного вмешательства в работу электронных систем (ч. 1 и ч. 2 ст. 361 УК) правоохранители открыли уголовное производство.
Во время обыска в доме мужчины 2 июня полиция также обнаружила амфетамин, поэтому по факту хранения наркотиков без цели сбыта (ч. 1 ст. 309 УК) против него завели еще одно дело.
Во время судебного заседания мужчина признал свою вину.
Суд назначил мужчине штраф в размере 51 тысячи гривен, а также постановил конфисковать телефон, с которого он публиковал фото.
Напомним, в Новых Санжарах в Полтавской области объявили приговор женщине, которая отправила через Telegram собственные интимные видео с маструбацией. Новосанжарский районный суд признал видео продукцией порнографического характера и назначил Владиславе Б. 34 тысячи гривен штрафа, а также конфисковал телефон как орудие преступления.
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