Опубликован текст Радиодиктанта национального единства 2025

Обнародован текст нынешнего Радиодиктантанационального единства 2025 года, поэтому все желающие уже могут проверить свои знания украинского языка. Официальные результаты акции станут известны после того, как специальная комиссия обработает все присланные работы.

Об этом сообщает Общественное Культура.

Радиодиктант состоялся 27 октября в 11:00, в День украинской письменности и языка. Текст для диктанта подготовила писательница Евгения Кузнецова, а зачитала его актриса Наталья Сумская. Акция проводится ежегодно для поддержки украинского языка и его популяризации среди населения.

Надо жить!

Жить надо интересно: читать книжки, ходить в театр, дрессировать пса Патрона.

Надо жить! Не вполсилы, не немножко, не завтра, не после. По-настоящему! Сейчас! Надо гладить котов, собирать грибы, везти щенков с фронта на «интерсити», делать ремонт и приносить счастье тем, кого любим. Надо покупать платья с пайетками и донатить на армию, выискивать РЭБы и генераторы, а еще — рыскать по вечерам в междурядьях ботсада, потому что на первый урок надо принести каштанов.

Надо любить свой дом, даже если он временный и далеко от настоящего дома — того, что в сердце. Надо сдавать кровь, и, может, с ней еще в чьем-то сердце поселится любовь к словам: «допіру», «пітятко» или «кияхи».

Надо целоваться, когда выпадает возможность, и говорить то, что на уме. Нет времени на полутона. Материальное — хрупкое, жизнь убегает сквозь пальцы. Настоящим оказалось только то, за что нельзя схватиться руками: воспоминания, смех и любовь.

Еще надо плакать, когда можно. За все то, что никогда не должно было с нами произойти. За то, что мы не только знаем, как пишется «дальнобойный дрон» или «баллистическая ракета», но и различаем их на слух.

Россияне хотят, чтобы мы стали похожими на них: прозябали в вечной грызне. А мы будем жить интересно — вопреки истории и ради тех, кто после нас будет говорить на нашем языке.

Напомним, ранее мы писали о том, что некоторые украинцы, которые писали радиодиктант, жалуются на текст — очень быстро читали и неразборчивые слова. Некоторые участники не успели написать весь текст, а также высказывались мнения, что диктант должен был бы читать учитель, а не артист.