Опухшая слизистая и проблемы с дыханием: как быстро вылечить насморк в домашних условиях

Опухшая слизистая и проблемы с дыханием: как быстро вылечить насморк в домашних условиях

Для лечения можно использовать специальные спреи, а также солевые растворы.

Сезонные вирусные заболевания — в разгаре. И это не считая вспышки коронавирусной инфекции, которая вновь начала лихорадить нашу страну. Заложенный нос и насморк могут ждать буквально за любым углом и на время выбивать из привычного ритма жизни.

ТСН.ua узнал, как быстро избавиться от насморка в домашних условиях.

В результате чего появляется насморк

Для начала нужно понять, в результате чего у вас появился насморк. Проще для этого сходить к семейному врачу, который установит правильный диагноз и назначит курс лечения. Но чаще всего медики выделяют три причины:

Инфекционные заболевания вроде гриппа и ОРВИ, которые поражают верхние дыхательные пути.

Аллергические реакции на пыльцу, шерсть, плесень, еду, лекарства и прочее.

Вазомоторный ринит.

Собственно, правильная постановка диагноза позволит понять, как избавиться от проблемы и какими средствами вылечить слизистую носа.

Как быстро вылечить насморк

Избавиться от заложенности носа, в частности, полученной в результате ОРВИ или гриппа, помогают разного рода спреи и сосудосуживающие средства. Как правило, они сужают мелкие сосуды в области носа, в результате чего уменьшается отек слизистых оболочек.

Однако сосудосуживающие препараты нельзя принимать дольше четырех дней. К ним слизистая очень привыкает и потом не может уже без них обходиться. Кроме того, с особой осторожностью их нужно принимать беременным женщинам, кормящим мамам, людям с хроническими заболеваниями и детям.

К тому же такого рода препараты зачастую лишь снимают симптоматику, но не лечат.

А вот чтобы работать с корнем проблемы, нужно промывать нос солевым раствором. Приобрести его можно в аптеке. Но можно приготовить и в домашних условиях. Для этого необходимо в стакане с теплой кипяченой водой развести две чайные ложки соли. И тщательно ее растворить, чтобы не осталось кристаллов, способных травмировать слизистую. В раствор можно добавить каплю йода.

Для удобства возьмите шприц объемом в 10 миллилитров (обязательно — без иглы!). В него наберите раствор, поднесите к одной ноздри и впрыснет в нее. То же самое нужно проделать и с другой ноздрей. И промывать таким образом носовые пазухи до тех пор, пока жидкость в стакане не закончится. Для эффективности нос лучше промывать не менее трех раз в день.

Таким образом нос можно обрабатывать во время ОРВИ, гриппа и аллергических реакций.

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