Опустились ниже уровня прошлого года: в Украине резко упали цены на популярный летний продукт

Очередное удешевление в данном сегменте в начале июня специалисты назвали традиционным из-за увеличения на рынке предложения огурцов из летних теплиц.

Первая неделя лета на украинском рынке показала тенденцию снижения цен на тепличные огурцы.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Так, сегодня основные продажи огурца украинские тепличные комбинаты осуществляют по 20-45 грн/кг ($0,50-1,12/кг), что в среднем на 22% дешевле, чем неделей ранее. Причиной удешевления этой продукции, по мнению экспертов проекта, стал так называемый сезонный фактор, когда на рынке начало расти предложение данных овощей из местных хозяйств", — сообщают специалисты.

Эксперты отрасли подчеркивают, что цена на огурцы могла бы снизиться и более существенно, если бы не сокращение предложения этой продукции из-за дождливой погоды в большей части страны.

Так, в первые дни июня цена на огурцы в Украине снизилась в среднем на 30% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. При этом производители не исключают дальнейший ценовой спад, когда в продажу начнет массово поступать огурец из открытого грунта.

Напомним, по сообщению Госстата, в конце мая в Украине подешевели овощи прошлогоднего урожая. Снижаются цены также на гречневую крупу, а также на яйца.

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