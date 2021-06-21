Опять отравление: в Ивано-Франковской области с острой кишечной инфекцией в больницу попали гости отеля

Вместе с жарой в Украине начало становиться больше и случаев пищевого отравления.

В Ивано-Франковской области 20 июня отдыхающие одного из отелей попали в больницу.

Также читайте В Одесской области в детском лагере массово отравились воспитанники

Как сообщает ГСЧС, предварительный диагноз — острая кишечная инфекция.

"20 июня в инфекционное отделение Богородчанской центральной районной больницы с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция госпитализированы 10 человек, которые употребляли пищу в гостиничном комплексе. Состояние здоровья средней степени тяжести", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в отеле проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Напомним, за последнюю неделю в нескольких городах Украины были зафиксированы массовые отравления людей. Так, в Ивано-Франковске в больницу попали восемь учеников одного колледжа. А вот в другой части страны — в Харькове — врачи до сих пор спасают здоровье людей. Там почти 80 человек — взрослые и дети, поев в ресторанах, оказались в больнице с энтероколитом. Говорят: ели суши.

Новости недели: в нескольких городах Украины произошли массовые отравления

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку