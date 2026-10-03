"Опять "работа" ТЦК и СП?": люди в форме ворвались через окно в частный дом — Лубинец

Военные ТЦК / © Цензор.нет

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В Хмельницкой области группа людей в военной и гражданской форме проникла в частный дом через окно. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в Офис генерального прокурора с просьбой установить личности этих людей и выяснить, были ли они сотрудниками ТЦК и СП.

«Что это было — ограбление? Или снова „работа“ ТЦК и СП?» — написал Лубинец в Facebook, комментируя видео, которое распространяется в сети.

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По словам омбудсмена, на кадрах видно, как группа неизвестных людей в военной и гражданской форме подходит к частному дому, открывает окно и проникает внутрь.

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«Кто именно эти люди — сотрудники ТЦК и СП, военнослужащие или другие лица — должно установить официальное расследование», — подчеркнул Лубинец.

Лубинец обратился в прокуратуру

По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека, он направил письмо в Офис генерального прокурора с целью установить всех причастных, выяснить обстоятельства происшествия и дать правовую оценку действиям людей, запечатленным на видео.

«Сейчас необходимо выяснить всё: кто эти люди, на каком основании они действовали, кто дал им соответствующие указания и были ли законные основания для проникновения на территорию домовладения», — подчеркнул Лубинец.

Омбудсмен напомнил о неприкосновенности жилища

Лубинец подчеркнул, что закон должен действовать в отношении всех, а законность проникновения в частное жилище должна быть установлена в ходе проверки.

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«Незаконное проникновение в жилище или иное владение лица — это прямое нарушение статьи 30 Конституции Украины, которая гарантирует неприкосновенность жилища», — отметил омбудсмен.

Он также напомнил о статье 162 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за нарушение неприкосновенности жилища.

«Каждое такое обращение и каждая ситуация должны быть проверены. Каждое нарушение должно получить правовую оценку. Ведь молчание точно не сделает эту проблему меньше», — заявил омбудсмен.

Напомним, что во Львове в ходе мобилизационных мероприятий военнослужащие ТЦК и СП применили силу в отношении гражданских лиц. Во время конфликта один из представителей группы оповещения достал табельное оружие. По факту инцидента ГБР начало расследование.

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