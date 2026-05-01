Опять "труба": россияне поперлись на севере через газопровод

Реклама

В Сумской области российские оккупанты пытались использовать газовую трубу, чтобы незамеченными пройти через позиции украинских войск и штурмовать село Корчаковка. Попытка россиян закончилась полным фиаско.

Об этом сообщили в 71-й ОАМБр 8-го корпуса ДШВ ВС Украины.

Штурмовую группу в составе 6 российских военных обнаружили еще на подходе к газовой трубе и начали уничтожать в поле.

Реклама

«Первого ликвидировал FPV-дрон. Дальнейшую группу накрыла артиллерия прямо на открытой местности, когда те пытались рассредоточиться. Часть, выжившая после ударов, попыталась спрятаться среди деревьев, но была обезврежена средствами поражения, в частности славнозвездным Vampire», — говорится в сообщении.

Таким образом была полностью уничтожена группа штурмовиков и пресечена попытка прорыва украинских позиций.

«1 мая оккупанты в очередной раз объявили о „захвате“ Корчаковки и „перемалывании“ нашей обороны. Так вот вам пример, чем такие заявления заканчиваются в реальной жизни», — добавили в бригаде.

Это уже далеко не первый случай, когда противник пытается осуществить инфильтрацию через газовую трубу на Сумщине.

Реклама

Напомним, что недавно бойцы 71-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины сообщили об очередной попытке прорывасо стороны российских оккупантов с использованием нестандартной тактики.

Ранее 29 российских оккупантов предприняли попытку инфильтрации в тыл позиций 71-й бригады ДШВ. Всю группу российских штурмовиков в газовых трубах удалось уничтожить.

Оккупанты также предприняли попытку пролезть на территорию Сумщины сквозь любимую ими газовую трубу в районе населенного пункта Яблоновка. Эта попытка закончилась разгромом «трубочистов».

