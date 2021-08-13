Опять жара: какая погода на одесских курортах и температура воды моря 13 августа

Опять жара: какая погода на одесских курортах и температура воды моря 13 августа

Синоптики обещают жаркую погоду без осадков.

Сегодня, 13 августа, в Одессе и области снова будет жарко и без осадков.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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В Одессе

В городе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, 7-12 метров в секунду. Температура ночью 17-19 °С, днем 27-29 °С. Температура морской воды 21-21 °С.

В области

В области также обещают переменную облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 метров в секунду. Температура ночью 15-20 °С, днем 27-32 °С. На автодорогах области видимость хорошая.

Напомним, 12 августа в Одессе и области также было сухо и жарко.

По данным синоптиков, 13 августа на большей части территории Украины осадков не предвидится. Температура воздуха днем в среднем составит от 24 °С до +29 °С.

По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, которым он ранее поделился с ТСН.ua, лето в этом году будет жарким, но с дождями и грозами.

Так, согласно его расчетам, август будет довольно жарким и богатым на осадки: 1-3 августа — сильная жара, 2 августа — гроза и буря, 8 — буря, 11-14, 22, 27 и 29 августа — дожди, с 19 до 21 и с 23 до 26 августа — жара.

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