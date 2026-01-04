Опыт Покровска: WP о новой тактике РФ, угрожающей крепостям Донбасса

Как россияне готовят почву для осады Краматорска и Славянска / © ТСН.ua

Реклама

Российская армия начала применить новую схему захвата украинских городов. Это можно увидеть на примере Покровска. Эта кампания показывает, что российские военные учатся и адаптируются, и, если ихне остановить, может предвещать серьезные проблемы для Украины в ближайшей и среднесрочной перспективе.

Об этом пишет ведущий аналитик Института по изучению войны (ISW) Жорж Баррос для The Washington Post.

По его словам, Кремль раздувает важность захвата Покровска, чтобы изобразить неизбежность продвижения России на поле боя. Это ощущение неизбежности разделяют некоторые члены переговорной команды Трампа, пытающиеся разработать мирное предложение о войне в Украине.

Реклама

На самом деле, Россия заплатила высокую цену за свою непрерывную кампанию в Донецкой облате. За последние 20 месяцев российские войска продвинулись только от Авдеевки к Покровску. Российские войска потеряли не менее пяти дивизий бронетехники и танков (более 1000 бронетехники и более 500 танков) в районе Покровска с начала наступательных операций по захвату Авдеевки в октябре 2023 года до лета 2024 года.

С тех пор российские войска изменили свою тактику, уступив приоритет механизированным атакам в пользу миссий проникновения небольших пехотных подразделений, вероятно, чтобы сохранить свою технику, имеющую низкую живучесть против украинских беспилотников. Это изменение позволило российским войскам продолжать наступление буквально пешими темпами и с большими потерями.

Жорж Баррос уверен, что падение Покровска вряд ли приведет к прорыву для россиян. Российские силы, дислоцирующиеся там, теперь хорошо осведомлены о изнурительной позиционной войне, не имеют возможности быстро передвигаться и захватывать больше территорий. А учитывая, что, по оценкам, Россия понесла более 1 миллиона потерь и более 250 000 убитых, а также то, что вербовка не позволяет полностью компенсировать потери, России не хватает войск для решительного прорыва в таком масштабе, особенно учитывая, что Украина имеет густую сеть полевых укреплений непосредственно к западу от Покровска.

Тем не менее, в этой кампании россияне продемонстрировали недавно разработанный оперативный шаблон захвата украинских городов: сначала систематически разрушать логистические линии Украины с помощью беспилотников, а затем отправлять пехотные штурмовые и инфильтрационные группы, чтобы подавить осажденных защитников. В частности, способность России ослаблять позиции Украины на поле боя ударами средней дальности вызывает беспокойство.

Реклама

Оборона Украиной крепостного пояса — хорошо укрепленных городов Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка будет значительно усложнена, если Россия сможет лишить Украину железных дорог и автомагистралей, необходимых для поставки этих опорных пунктов. Действительно, Россия уже пытается повторить уроки, извлеченные во время Покровска. В начале ноября Украина прекратила железнодорожное сообщение с Краматорском, вероятно из-за угрозы со стороны российских беспилотников.

Автор статьи советует Силам обороны найти способ противодействовать этому шаблону. В частности, применить более эффективные средства противодействия беспилотникам для защиты своего тыла, одновременно лучше нацеливаясь на операторов российских беспилотников.

Но, чтобы действительно остановить россиян, помощь Запада остается жизненно важной. Украине необходимо продолжение обмена разведывательными данными, а также новые поставки большего количества обычного оружия для поражения целей средней дальности, включая артиллерию и ракеты. Пока Россия будет продолжать добиваться успехов на поле боя, маловероятно, что она будет вести содержательные переговоры по прекращению войны.

Ранее глава штаба дивизиона артиллерийской разведки артиллерийской бригады НГУ Игорь Яременко рассказал, как россияне меняют тактику в Покровске.