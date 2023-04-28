Опытные кулинары раскрыли свои секреты: как сварить картошку, чтобы было вкусно

Делимся советами опытных поваров о том, как варить картошку, чтобы было вкусно. Как варить картофель в мундирах, на пюре, в салаты и в гарнир – читайте в материале ТСН.ua.

Картофель – именно тот овощ, который украинцы чаще всего используют в повседневных рецептах. Поэтому умение правильно ее варить понадобится каждому.

Как нужно варить картошку — общие советы

Подбирайте для варки клубни одного размера – тогда они точно сварятся равномерно.

Чем меньше размер клубня, тем быстрее он сварится. А если вам нужно сварить овощ как можно скорее, порежьте его в куски.

Для пюре больше подходят крахмалистые сорта картофеля – они отлично развариваются. А вот на салаты лучше подходит такой развариваемый сорт. Чтобы понять, к какому именно сорту относится клубень, разрежьте один плод пополам, а затем потрите две части. Если картофель крахмалистый, то две половинки слипнутся. У некрахмалистой поверхности появятся капли воды.

Чтобы получить вкусный вареный картофель, положите в воду во время варки лавровый лист и зубчик чеснока. Также некоторые кулинары варят картофель в мясном бульоне.

Чтобы сварить картофель побыстрее, положите в воду кусочек сливочного масла. Тогда время варки сократится на 5 минут.

Как варить картофель в мундирах

Чтобы сварить картофель в мундирах, каждый клубень нужно тщательно помыть. Обязательно подбирайте одинаковые по размеру плоды. Чтобы кожура во время варки не потрескалась, ее нужно в нескольких местах проколоть вилкой. Далее переложите клубни в кастрюлю, залейте водой, чтобы она полностью покрывала картофель. На 1 литр воды добавьте 0,5 чайную ложку соли. Накройте крышкой и поставьте на мощный огонь.

Сколько времени варить картофель в мундирах? После закипания воды убавьте огонь до среднего и готовьте блюдо 20-25 минут. Если картофель молодой, он может вариться и 15 минут. А уж старые плоды примерно полчаса. Чтобы проверить готовность, можно проколоть клубень вилкой.

Если вы варите картофель на салат, тогда время следует убавить до 15-18 минут. Она должна получиться жесткой и хорошо держать форму.

Сколько и как варят очищенный картофель

Сначала картофель очищают от кожуры и всех глазков. Если клубни велики, их лучше разрезать на несколько частей. Положите картофель в кастрюлю, залейте холодной водой. Чтобы картофель от варки не разварился, добавьте 1 столовую ложку уксуса (на 1 литр воды). Поставьте на сильный огонь и, когда вода закипит, убавьте его до среднего.

Целый очищенный картофель нужно варить 20-25 минут. Если ее мелко нарезать, время варки уменьшается до 15-20 минут. После приготовления важно слить воду, иначе клубень разварится.

Сколько времени варить картофель на пюре ? Если вы мелко нарезали плоды, тогда 15-18 минут. В противном случае – 20-25 минут. Далее слить воду, добавить теплое молоко и мягкое сливочное масло, хорошо размять до однородности.

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