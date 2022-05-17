"ОПЗЖ" вне закона: министр юстиции анонсировал начало судебного процесса по запрету пророссийских партий

На днях должно начаться судебное разбирательство дела о запрете партии "Оппозиционная платформа — при жизни" (ОПЗЖ).

После того, как президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете пророссийских партий, процесс будет проходить только через суд.

Об этом рассказал министр юстиции Украины Денис Малюска в эфире информационного марафона.

В частности, Малюска сказал, что сегодня, 17 мая, будет публикация закона, который подписал президент. Поэтому министерство будет сразу подавать иск о запрет политических партий, указанных в решении СНБО в 8-й апеллионный административный суд, где и будут рассматривать эти требования.

"Самая громкая партия, которую будет рассматривать суд, будет ОПЗЖ. У нас есть доказательная база их пророссийскости. Мы ожидаем, что такое судебное разбирательство будет довольно скорым", — сказал Малюска.

Он объяснил это тем, что закон, принятый Верховной Радой, устанавливает очень сжатые сроки для рассмотрения судом.

"Первая инстанция — один месяц максимум. И апелляция — максимум продлится один месяц. Соответственно можно сказать, что Львовский административный апелляционный суд сдержит сроки, установленные законом. А у нас нет причин, почему бы он их не сдержался. Уже летом мы будем иметь результат по первым пророссийским партиям", – отметил министр.

Ранее Денис Малюска рассказал о перспективах международных судов из-за российской агрессии против Украины и озвучил сроки, когда военные преступники РФ получат первые приговоры.

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