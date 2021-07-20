Оранжевая туча и выброс газов: на химзаводе под Ровно, где произошла авария, рассказали есть ли опасность для людей

Оранжевая туча и выброс газов: на химзаводе под Ровно, где произошла авария, рассказали есть ли опасность для людей

Пресс-служба предприятия сообщила, что показатели качества воздуха находятся в пределах допустимых норм.

На химическом заводе "Ривнеазот" во вторник, 20 июля, произошла разгерметизация трубопровода в цехе производства азотной кислоты. Аварию уже ликвидировали.

Об этом сообщили в пресс-служба предприятия.

В "Ривнеазот" утверждают, что состоялся разовый выброс нитрозных газов в незначительном количестве на территории завода.

"На текущий момент показатели качества воздуха находятся в пределах допустимых норм. Угрозы окружающей среде и населению нет. Предприятие работает в штатном режиме. Чрезвычайная ситуация не повлияла на работу производственных цехов предприятия и дальнейшее отгрузки продукции согласно заключенным контрактам", — говорится в сообщении пресс-службы завода.

В МВД Украины подтвердили, что на заводе произошла разгерметизация емкости с азотной кислотой.

"В 17:26 утечкe азотной кислоты прекращено. Жертв и пострадавших нет. От ГСЧС привлечено 12 человек и 3 ед. техники", — говорится в сообщении.

Напомним, в Ровенской области Днем 20 июля произошла авария на заводе "Ривнеазот". В результате чего над территорией предприятия поднялась оранжевая туча.

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