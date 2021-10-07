"Оранжевая" зона карантина грозит 12 регионам: среди них Киевщина

Киевская и еще 11 областей соответствуют "оранжевой" зоне адаптивного карантина.

В Украине по состоянию на 7 октября уже двенадцать областей соответствуют критериям "оранжевой" зоны адаптивного карантина. Остальные регионы в "желтой" зоне.

Об этом говорится на сайте Минздрава.

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Согласно данным, "оранжевой" зоне карантина соответствуют показатели в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черновицкой областях.

Наихудшие показатели уровня заболеваемости коронавирусом (разрешенный максимум 75 на 100 тыс. нас.,) в Черновицкой — 715, Луганской — 687 и Харьковской — 477 областях. В Житомирской и Сумской областях превышено коэффициенты выявления случаев коронавируса.

Уровень госпитализации при разрешенном максимуме 60 на 100 тысяч населения превышено в следующих областях:

Днепропетровской,

Донецкой,

Житомирской,

Запорожской,

Луганской,

Харьковской,

Херсонской,

Хмельницкой,

Черновицкой.

В Донецкой и Харьковской областях превышено норму загруженности коек с кислородом — 69,0% и 67,4%, соответственно, при максимально разрешенной норме 65%.

По состоянию на 5 октября в Украине было восемь областей, которые соответствовали критериям "оранжевой" зоны адаптивного карантина, а 6 октября уже — одиннадцать.

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