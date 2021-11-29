"Оранжевая" зона снова расширилась: где ухудшилась COVID-ситуация

"Оранжевая" зона снова расширилась: где ухудшилась COVID-ситуация

Минздрав 29 ноября обновил карантинные зоны.

В Украине по состоянию на 29 ноября в "красной" зоне эпидемической опасности находятся 19 регионов. Еще две области – "оранжевые", четыре – "желтые".

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Согласно статистике, к "красной" зоне карантина относятся: г. Киев, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

"Оранжевых" регионов снова два – Полтавская и Закарпатская области. "Желтыми" остаются четыре области — Тернопольская, Кировоградская, Харьковская, Черновицкая.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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