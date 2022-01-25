"Оранжевая" зона стремительно расширяется: где в Украине фиксируют ухудшение COVID-ситуации

"Оранжевая" зона стремительно расширяется: где в Украине фиксируют ухудшение COVID-ситуации

"Красная" зона сейчас действует в Ивано-Франковской области.

В Украине по состоянию на 25 января из-за ухудшения ситуации с COVID-19 уже 14 регионов в "оранжевой" зоне, одна область является "красной".

Об этом идет речь на сайте Министерства здравоохранения.

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"Оранжевыми" сейчас являются Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

В Ивано-Франковской области установлена "красная" зона. В регионе коэффициент выявления случаев инфицирования – 36,4% при норме до 20%. Также фиксируется превышение динамики уровня COVID-госпитализаций – 67,1%.

Также в регионе фиксируется рост уровня госпитализаций – 107,4 при норме до 60 на 100 тыс. населения.

Остальные регионы Украины — в "желтой" зоне карантина.

Карантинные зоны по состоянию на 25 января

Напомним, Ляшко назвал области, которые являются следующими кандидатами на "красную" зону.

Также ранее глава Минздрава Виктор Ляшко дал прогноз, когда будет пик новой волны COVID-19.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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