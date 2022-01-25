"Оранжевая" зона стремительно расширяется: где в Украине фиксируют ухудшение COVID-ситуации

"Красная" зона сейчас действует в Ивано-Франковской области.
В Украине по состоянию на 25 января из-за ухудшения ситуации с COVID-19 уже 14 регионов в "оранжевой" зоне, одна область является "красной".
Об этом идет речь на сайте Министерства здравоохранения.
Читайте также: Эпидемиологи назвали маски, которые лучше и хуже всего защищают от коронавируса
"Оранжевыми" сейчас являются Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.
В Ивано-Франковской области установлена "красная" зона. В регионе коэффициент выявления случаев инфицирования – 36,4% при норме до 20%. Также фиксируется превышение динамики уровня COVID-госпитализаций – 67,1%.
Также в регионе фиксируется рост уровня госпитализаций – 107,4 при норме до 60 на 100 тыс. населения.
Остальные регионы Украины — в "желтой" зоне карантина.
Напомним, Ляшко назвал области, которые являются следующими кандидатами на "красную" зону.
Также ранее глава Минздрава Виктор Ляшко дал прогноз, когда будет пик новой волны COVID-19.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
Читайте также:
- В Украине завершают регистрацию "Молнупиравира" против COVID-19: еще один препарат уже в больницах
- Как отличить "Омикрон" от гриппа и чем они похожи: врач рассказал
- В Украине расширят перечень тех, кому разрешат покупать лекарства за "ковидную" тысячу
- "Пик ожидается продолжительностью несколько недель": Светлана Гук о новой волне коронавируса в Украине