"Оранжевая" зона в Украине снова расширилась: один регион близок к локдауну

К "оранжевой" зоне присоединилась Львовская область.
В Украине по состоянию на 19 января из-за ухудшения ситуации с COVID-19 уже пять областей в "оранжевой" зоне, а одна из них рискует попасть в "красную" зону.
Об этом идет речь на сайте Министерства здравоохранения.
"Оранжевыми" сейчас являются Сумская, Ивано-Франковская, Ровенская и Черновицкая, Львовская области. Последняя же сегодня перешла из "желтой" в "оранжевую" зону. В регионе превышена динамика уровня госпитализаций – 57,4% при разрешенном максиме 50%.
В Ивано-Франковской области коэффициент выявления случаев инфицирования соответствует "красной" зоне — 29,2% за нормы до 20%. Также фиксируется превышение динамики уровня COVID-госпитализаций – аж 92,9%, днем ранее было 72,2%, а 16 января – 54,3%.
Также в регионе фиксируется рост уровня госпитализаций – 76,0 за нормы до 60 на 100 тыс. населения.
Остальные регионы Украины — в "желтой" зоне карантина.
Ранее в Ивано-Франковской ОГА анонсировали ужесточение ограничений из-за COVID-19.
Как сообщалось, медицинская система Украины готовится к очередной нагрузке из-за потенциальной вспышке нового штамма коронавируса "Омикрон".
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.