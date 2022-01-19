"Оранжевая" зона в Украине снова расширилась: один регион близок к локдауну

"Оранжевая" зона в Украине снова расширилась: один регион близок к локдауну

К "оранжевой" зоне присоединилась Львовская область.

В Украине по состоянию на 19 января из-за ухудшения ситуации с COVID-19 уже пять областей в "оранжевой" зоне, а одна из них рискует попасть в "красную" зону.

Об этом идет речь на сайте Министерства здравоохранения.

"Оранжевыми" сейчас являются Сумская, Ивано-Франковская, Ровенская и Черновицкая, Львовская области. Последняя же сегодня перешла из "желтой" в "оранжевую" зону. В регионе превышена динамика уровня госпитализаций – 57,4% при разрешенном максиме 50%.

В Ивано-Франковской области коэффициент выявления случаев инфицирования соответствует "красной" зоне — 29,2% за нормы до 20%. Также фиксируется превышение динамики уровня COVID-госпитализаций – аж 92,9%, днем ранее было 72,2%, а 16 января – 54,3%.

Также в регионе фиксируется рост уровня госпитализаций – 76,0 за нормы до 60 на 100 тыс. населения.

Остальные регионы Украины — в "желтой" зоне карантина.

Карантинное зонирование на 19 января

Ранее в Ивано-Франковской ОГА анонсировали ужесточение ограничений из-за COVID-19.

Как сообщалось, медицинская система Украины готовится к очередной нагрузке из-за потенциальной вспышке нового штамма коронавируса "Омикрон".

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