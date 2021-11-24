"Оранжевых" регионов стало больше: Минздрав обновил карантинные зоны

В Украине уже 19 регионов с показателями красной зоны.

В Украине по состоянию на 24 ноября в "красной" зоне эпидемической опасности находятся 19 регионов. Еще четыре области – "оранжевые", две – "желтые".

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Согласно статистике, в связи с повышенным коэффициентом выявления случаев инфицирования, высоким уровнем госпитализаций и загруженностью кроватей с кислородом к "красной" зоне карантина относятся: г. Киев, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

"Желтыми" удается удержаться Кировоградской и Тернопольской областей. К "оранжевой" зоне теперь относятся – Закарпатская, Полтавская, Харьковская области и добавилась Буковина.

Как сообщалось, Луганскую и Львовскую области на этой неделе планируют вывести из "красной" зоны.

В дальнейшем ослабить карантин могут еще в четырех регионах.

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