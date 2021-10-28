"Оранжевых" регионов все больше: какие области на грани "покраснения" и жестких ограничений

"Оранжевых" регионов все больше: какие области на грани "покраснения" и жестких ограничений

В "желтой" зоне всего три области.

В Украине по состоянию на 28 октября в "оранжевую" зонту карантина входит 13 областей и Киев, в "красную" зону — восемь регионов, а в "желтую" — три.

Об этом свидетельствуют обновленные данные Минздрава.

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 28 октября

Согласно статистике, "оранжевой" зоне эпидемической опасности отвечают:

город Киев; Волынская область; Житомирская область; Ивано-Франковская область; Киевская область; Луганская область; Львовская область; Полтавская область; Тернопольская область; Харьковская область; Хмельницкая область; Черкасская область; Черновицкая область; Черниговская область.

В этих областях превышены показатели количества госпитализаций пациентов с коронавирусом, загруженности коек с кислородом и повышен коэффициент выявления случаев инфицирования

В "красную" зону попали Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская и Херсонская области. В "желтую" зону входят только Винницкая, Закарпатская и Кировоградская.

Министерство здравоохранения Украины

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Какие области скоро перейдут в "красную" зону

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку