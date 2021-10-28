"Оранжевых" регионов все больше: какие области на грани "покраснения" и жестких ограничений

В "желтой" зоне всего три области.
В Украине по состоянию на 28 октября в "оранжевую" зонту карантина входит 13 областей и Киев, в "красную" зону — восемь регионов, а в "желтую" — три.
Об этом свидетельствуют обновленные данные Минздрава.
Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 28 октября
Согласно статистике, "оранжевой" зоне эпидемической опасности отвечают:
- город Киев;
- Волынская область;
- Житомирская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Луганская область;
- Львовская область;
- Полтавская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черкасская область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
В этих областях превышены показатели количества госпитализаций пациентов с коронавирусом, загруженности коек с кислородом и повышен коэффициент выявления случаев инфицирования
В "красную" зону попали Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская и Херсонская области. В "желтую" зону входят только Винницкая, Закарпатская и Кировоградская.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
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