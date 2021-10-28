Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

"Оранжевых" регионов все больше: какие области на грани "покраснения" и жестких ограничений

"Оранжевых" регионов все больше: какие области на грани "покраснения" и жестких ограничений

УНІАН

В "желтой" зоне всего три области.

В Украине по состоянию на 28 октября в "оранжевую" зонту карантина входит 13 областей и Киев, в "красную" зону — восемь регионов, а в "желтую" — три.

Об этом свидетельствуют обновленные данные Минздрава.

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 28 октября

Согласно статистике, "оранжевой" зоне эпидемической опасности отвечают:

  1. город Киев;
  2. Волынская область;
  3. Житомирская область;
  4. Ивано-Франковская область;
  5. Киевская область;
  6. Луганская область;
  7. Львовская область;
  8. Полтавская область;
  9. Тернопольская область;
  10. Харьковская область;
  11. Хмельницкая область;
  12. Черкасская область;
  13. Черновицкая область;
  14. Черниговская область.

В этих областях превышены показатели количества госпитализаций пациентов с коронавирусом, загруженности коек с кислородом и повышен коэффициент выявления случаев инфицирования

В "красную" зону попали Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская и Херсонская области. В "желтую" зону входят только Винницкая, Закарпатская и Кировоградская.

© Министерство здравоохранения Украины
Министерство здравоохранения Украины

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Какие области скоро перейдут в "красную" зону

Какие области скоро перейдут в "красную" зону
Следующая публикация