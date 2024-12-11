Орбан цинично ответил на критику со стороны Украины за звонок Путину — у Зеленского отреагировали

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на критику со стороны Украины по телефонному звонку российскому диктатору Владимиру Путину. У президента Владимира Зеленского отреагировали на это.

Об этом сообщает советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин 11 декабря.

"В конце венгерского председательства в ЕС мы приложили новые усилия ради мира. Мы сделали предложение о рождественском прекращении огня и большом обмене пленными. Как грустно, что президент Зеленский сегодня явно отказал и исключил это. Мы сделали что могли!", — написал Орбан.

Дмитрий Литвин отметил, что, как всегда, с Украиной венгерская сторона ничего не обсуждала.

Как и всегда, о своих контактах с Москвой венгерская сторона не предупреждала. Как и всегда, Украина не уполномочивала Венгрию ни на что. Как и всегда, Украина в ежедневном режиме работает для освобождения пленных, и уже две недели продолжаются соответствующие контакты относительно значительного обмена. до конца года", — прокомментировал он.

Дмитрий Литвин подчеркнул, что Украина стремится к полноценному миру, поэтому делает все в координации с партнерами, чтобы достичь этой цели, в частности для этого идет сотрудничество с США, ЕС и другими партнерами в мире.

"Как и всегда, нужны не пиар, а справедливый мир, и не разговоры, а надежные гарантии безопасности", — добавил Дмитрий Литвин.

Напомним, президент Украины так прокомментировал звонок премьер-министра Венгрии главе Кремля Путину : "Мы все надеемся, что Виктор Орбан не будет хотя бы Асаду в Москву звонить по телефону, чтобы послушать еще и его часовые лекции".

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