Орбан добился своего?: Еврокомиссия хочет проверить нефтепровод "Дружба"
Еврокомиссия предложила Украине проверить нефтепровод «Дружба» после атак РФ.
Европейская Комиссия предложила Украине провести миссию по инспекции нефтепровода «Дружба». Ранее Россия нанесла удары по инфраструктуре нефтепровода в январе — перекачка нефти в Венгрию и Словакию остановилась.
Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен во время брифинга, передает Общественное.
«Мы ведем интенсивные дискуссии и контактируем с Украиной по этому вопросу уже в течение нескольких недель, а также с государствами-членами, наиболее обеспокоенными. Я могу сообщить, что мы предложили миссию по инспекции трубопровода в Украине и ждем ответа», — сообщила спикер.
Орбан без согласия Киева отправил проверку на нефтепровод «Дружба»
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поставил задачу венгерской делегации в Киеве организовать встречу с украинскими чиновниками и добиться совместного досмотра места повреждения нефтепровода «Дружба». Об этом стало известно во время видеозвонка главы правительства с заместителем министра энергетики Габором Чапеком, который сейчас находится в украинской столице.
Орбан призвал венгерских чиновников активно напоминать о себе украинской стороне и демонстрировать настрой на компромисс. По словам премьера, Венгрия стремится избежать эскалации и задокументировать свои попытки мирного урегулирования ситуации.
«Мы должны задокументировать, что мы хотели с ними договориться. Мы хотели посмотреть. Мы хотели разрешить ситуацию вместе с ними. Мы ищем не конфликт, а решение, и в этом мы хотим им помочь», — заявил он.
Конфликт Украины и Венгрии из-за «Дружбы» — последние новости
Украина сможет получить финансовую поддержку от стран Евросоюза для финансирования войны. Это произойдет даже в том случае, если Венгрия и Словакия продолжат блокировать согласованный кредит на 90 млрд евро. В такой ситуации государства Балтии и Северной Европы подготовили альтернативный план — они готовы предоставить Киеву средства, позволяющие сохранить финансовую стабильность как минимум в течение первой половины года. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух дипломатов ЕС. Предполагалось, что в конце марта Украина может оказаться без достаточного финансирования. Однако поддержка со стороны Международного валютного фонда, а также помощь государств Северной Европы и Балтии должны помочь Киеву сохранить финансовую стабильность.
Ранее мы писали о том, что последние действия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана прямо противоречат нормам международного права и направлены на сознательное ухудшение двусторонних отношений. Фактически венгерское правительство провоцирует дальнейшее обострение ситуации и усиление напряженности в общении с Украиной. Об этом рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко.
Политолог уверен, что главная цель венгерского премьера кроется во внутренней политике. Орбан лично заинтересован в дальнейшей эскалации и громком дипломатическом скандале в преддверии выборов в Венгрии. Ему выгодно, чтобы Украина ответила максимально жесткими и симметричными шагами.
«Например, задержание венгерских граждан или другими демонстративными действиями. Именно такую политическую конфронтацию он и пытается спровоцировать, поэтому Украине не стоит ему делать такой подарок», — подытожил Фесенко.