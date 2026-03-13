Орбан добился своего?: Еврокомиссия хочет проверить нефтепровод "Дружба"

Нефтепровод «Дружба» / © Associated Press

Европейская Комиссия предложила Украине провести миссию по инспекции нефтепровода «Дружба». Ранее Россия нанесла удары по инфраструктуре нефтепровода в январе — перекачка нефти в Венгрию и Словакию остановилась.

Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен во время брифинга, передает Общественное.

«Мы ведем интенсивные дискуссии и контактируем с Украиной по этому вопросу уже в течение нескольких недель, а также с государствами-членами, наиболее обеспокоенными. Я могу сообщить, что мы предложили миссию по инспекции трубопровода в Украине и ждем ответа», — сообщила спикер.

Орбан без согласия Киева отправил проверку на нефтепровод «Дружба»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поставил задачу венгерской делегации в Киеве организовать встречу с украинскими чиновниками и добиться совместного досмотра места повреждения нефтепровода «Дружба». Об этом стало известно во время видеозвонка главы правительства с заместителем министра энергетики Габором Чапеком, который сейчас находится в украинской столице.

Орбан призвал венгерских чиновников активно напоминать о себе украинской стороне и демонстрировать настрой на компромисс. По словам премьера, Венгрия стремится избежать эскалации и задокументировать свои попытки мирного урегулирования ситуации.

«Мы должны задокументировать, что мы хотели с ними договориться. Мы хотели посмотреть. Мы хотели разрешить ситуацию вместе с ними. Мы ищем не конфликт, а решение, и в этом мы хотим им помочь», — заявил он.

Конфликт Украины и Венгрии из-за «Дружбы» — последние новости

Украина сможет получить финансовую поддержку от стран Евросоюза для финансирования войны. Это произойдет даже в том случае, если Венгрия и Словакия продолжат блокировать согласованный кредит на 90 млрд евро. В такой ситуации государства Балтии и Северной Европы подготовили альтернативный план — они готовы предоставить Киеву средства, позволяющие сохранить финансовую стабильность как минимум в течение первой половины года. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух дипломатов ЕС. Предполагалось, что в конце марта Украина может оказаться без достаточного финансирования. Однако поддержка со стороны Международного валютного фонда, а также помощь государств Северной Европы и Балтии должны помочь Киеву сохранить финансовую стабильность.

Ранее мы писали о том, что последние действия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана прямо противоречат нормам международного права и направлены на сознательное ухудшение двусторонних отношений. Фактически венгерское правительство провоцирует дальнейшее обострение ситуации и усиление напряженности в общении с Украиной. Об этом рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко.

Политолог уверен, что главная цель венгерского премьера кроется во внутренней политике. Орбан лично заинтересован в дальнейшей эскалации и громком дипломатическом скандале в преддверии выборов в Венгрии. Ему выгодно, чтобы Украина ответила максимально жесткими и симметричными шагами.

«Например, задержание венгерских граждан или другими демонстративными действиями. Именно такую политическую конфронтацию он и пытается спровоцировать, поэтому Украине не стоит ему делать такой подарок», — подытожил Фесенко.