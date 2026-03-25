Орбан угрожает перекрыть Украине газ: в МИД намекнули на последствия

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан / © Getty Images

Несмотря на угрозы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана перекрыть поставки газа для Украины, наша страна продолжает получать «голубое топливо» транзитом из этой страны.

Об этом сообщил на брифинге в среду, 25 марта, спикер МИД Украины Георгий Тихий со ссылкой на информацию, полученную от украинских профильных ведомств.

«Если премьер-министр Орбан все-таки решит его [транзит газа] прекратить, считаем, что единственным последствием этого будет лишение венгерской экономики более миллиарда долларов, которые Венгрия получила, например, за прошлый год. Единственное последствие будет в том, что из карманов венгров Виктор Орбан заберет этот миллиард долларов. Это его дело, если он хочет это делать», — заявил спикер украинского внешнеполитического ведомства.

Георгий Тихий добавил, что Украина имеет на сегодня необходимые объемы газа и продолжит их получать даже в случае прекращения поставок Венгрией.

«Дело в том, что Украина в отличие от Венгрии в свое время применила необходимые меры для того, чтобы поставки ресурсов были диверсифицированы и не зависели от того, чего захочет премьер-министр соседней страны в рамках своей избирательной кампании по политическим мотивам», — подчеркнул он.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о приостановлении транзита газа в Украину. Будапешт выдвинул циничный ультиматум, связанный с транзитом нефти и внутренними ценами на топливо.