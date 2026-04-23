Орбан уходит, но проблемы остаются: кто и почему тормозит членство Украины в ЕС

В четверг, 23 апреля, Владимир Зеленский лично принял участие в неформальном саммите лидеров ЕС на Кипре, хотя планировалось, что украинский президент присоединится онлайн. Утром этого же дня Виктор Орбан, который идет в отставку с должности премьера Венгрии после проигранных парламентских выборов, и глава правительства Словакии Роберт Фицо сняли свое вето и Совет ЕС наконец-то одобрил изменения в долгосрочный бюджет блока, которые разблокировали предоставление Украине кредита на 90 млрд евро. Также Евросоюз наконец утвердил 20-й пакет санкций против России.

По словам президента Зеленского, первый транш от ЕС Украина ожидает до конца мая — в начале июня. Средства в первую очередь будут направлены на усиление украинской армии, отечественное производство оружия — дронов, систем радиоэлектронной борьбы — и подготовку критической инфраструктуры к следующей зиме. В общей сложности из кредита ЕС, рассчитанного на два года, на закупку вооружения пойдет около 60 млрд евро, еще 30 млрд евро — на прямую бюджетную поддержку.

ТСН.ua уже писал, что Орбан и Фицо заблокировали кредит для Украины на 90 млрд евро и 20-й пакет санкций против России после остановки прокачки российской нефти по нефтепроводу «Дружба», который проходит через Украину. Это произошло в конце января после очередного массированного российского удара, когда было повреждено технологическое и вспомогательное оборудование нефтепровода возле Бродов. Во вторник, 21 апреля, Владимир Зеленский заявил, что Украина выполнила ремонтные работы на поврежденном участке «Дружбы». На следующий день на бизнес-форуме Украина-ЕС в Брюсселе еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос подтвердила, что российская нефть по нефтепроводу «Дружба» уже «пошла», и ЕС сможет выделить Украине обещанный кредит.

Деньги Киев получит, но неприятный осадок останется. ЕС своими же руками загнал себя в тупик, замалчивая о необходимости открытия переговорных кластеров о вступлении Украины в ЕС, что также блокировал Орбан.

Нефть не пахнет: «Дружба» в обмен на деньги

В среду, 22 апреля, приветствуя разблокирование процедуры принятия 90 млрд евро кредита для Украины и 20-го пакета санкций против России, Владимир Зеленский также подчеркнул, что «Украина выполняет свои обязательства в отношениях с Евросоюзом, даже в таких неоднозначных вопросах, как работа нефтепровода "Дружба"». Прокачка российской нефти в Венгрию и Словакию, которые имеют бессрочное исключение из санкционного режима ЕС, остановилась не по вине Украины, а из-за российского ракетного удара. Однако в Евросоюзе закрыли на это глаза, увязывая предоставление Украине кредита с возобновлением работы «Дружбы».

Вопрос покрытия бюджетного дефицита для Украины стоит остро. Как пишет Reuters, в 2026 году Киев нуждается как минимум в $52 млрд внешнего финансирования. Так что без кредита ЕС на 90 млрд евро уже в июне Украина очень остро может ощутить проблемы с покрытием расходов. По словам еврокомиссара по экономике Валдиса Домбровскиса, общие бюджетные потребности Украины на 2026 год будут покрыты — Киев получит 45 млрд евро: 28 млрд пойдут на оборону, остальные 17 млрд — на бюджетные цели.

«Тупик преодолен. Военная экономика России испытывает все большее давление, в то время как Украина получает мощную поддержку. Мы предоставим Украине все необходимое, чтобы удержать свои позиции, пока Путин не поймет, что его война никуда не ведет», — написала в Х глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

Однако даже 20-й пакет санкций против России, который блокировал Роберт Фицо и наконец утвердил ЕС, не содержит полного запрета на предоставление морских услуг российским танкерам для экспорта нефти и нефтепродуктов. В официальном заявлении Совета ЕС отмечено, что новый санкционный пакет лишь закладывает основу для будущего запрета на морские перевозки энергоресурсов РФ, который должен происходить в координации с G7 и международной коалицией по ограничению цен. А в условиях мирового энергетического кризиса из-за войны на Ближнем Востоке, блокирования Ираном Ормузского пролива и ослабления США санкций против российской нефти ЕС вряд ли заблокирует предоставление морских услуг танкерам РФ.

В 20-й пакет вошли 120 индивидуальных ограничений, многоуровневые экономические и санкции против российского ВПК, а также впервые применен инструмент ЕС по противодействию обходу санкций. В частности, введен запрет экспорта любых станков с числовым программным управлением и радиоаппаратуры в Кыргызстан, чтобы предотвратить реэкспорт в Россию. В ЕС утверждают, что новый санкционный пакет также содержит дополнительные ограничения в отношении российского теневого флота. Правда, и существующие санкции не очень выполняются. Так, на днях The Times написала, что британский королевский флот не задержал ни одного российского нефтяного танкера из-за опасений, что расходы на содержание таких судов могут составить десятки миллионов фунтов.

Символическое членство: ноу-хау Франции и Германии

Заявляя о возобновлении работы нефтепровода «Дружба» после ремонта, президент Зеленский выразил надежду, что партнеры предпримут соответствующие шаги и по открытию переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС. Ранее Марта Кос заявляла, что Украина и Молдова готовы к их формальному открытию, поэтому надеется, что Совет ЕС будет действовать быстро. Она ожидает, что после того, как избранный премьер Венгрии Петер Мадьяр официально вступит в должность в мае, первый кластер «Основы» для Украины будет разблокирован в июне, остальные — до конца года.

В то же время, несмотря на то, что на неформальном саммите лидеров ЕС на Кипре стул Венгрии был пуст — Орбан не поехал на встречу — среди стран-членов царит скепсис по поводу возможности быстрого вступления Украины в Евросоюз. ТСН.ua уже писал, как с начала этого года Владимир Зеленский начал продвигать членство в ЕС уже в 2027 году. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка уверял, что это возможно, и в первой половине 2026 года станет понятно, какую модель вступления мы получим.

Однако на днях Financial Times написала, что Франция и Германия, отвергнув предложения Еврокомиссии, предлагают предоставить Украине «символическое» членство в ЕС, которое исключает доступ Киева к общему бюджету блока и право голоса при принятии решений до полноценного членства. В Берлине вообще настаивают на статусе «ассоциированного члена» для Украины, в Париже — «интегрированного государства». В Киеве резко отреагировали на публикацию FT, хотя Тарас Качка и допускал готовность Украины уступить на несколько лет в частности правом на получение аграрных субсидий.

Однако борьба Украины для защиты Европы, по словам Владимира Зеленского, не является символической. Украинский президент напомнил, что нам уже достаточно символических союзов типа Будапештского меморандума, символических гарантий безопасности и символического пути в НАТО. При этом следует напомнить, что модель быстрого вступления Украины в ЕС, уже долгое время обсуждаемая в разных европейских столицах, с самого начала предусматривала, в отличие от полноправных стран-членов, ограниченный доступ Украины к бюджету ЕС, право голосования и т.д.

Идея быстрого вступления Украины в ЕС появилась вместе с так называемым мирным планом, который Киев и отдельные страны-члены блока наработали в противовес пророссийскому плану капитуляции Украины, который активно проталкивала администрация Трампа. Несмотря на то, что переговорный процесс в треугольнике Украина-США-Россия сейчас на паузе и в тупике, идею быстрого вступления Украины в ЕС следует продолжать обсуждать. Однако рассматривать его следует скорее как «политическую» договоренность ЕС с четкой привязкой к переходу к полноценному членству на уровне с другими странами-членами после выполнения Украиной домашнего задания по проведению необходимых реформ, а не из-за страха отдельных европейских столиц перед Россией.