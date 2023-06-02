Орбан вместо контрнаступления призвал Украину к переговорам с Россией: в МИД дали жесткий ответ

Российские ежедневные кровавые обстрелы еще раз доказывают, что Кремль не рассматривает других сценариев, кроме как продолжать войну.

Министерство иностранных дел Украины призвало премьер-министра Венгрии Виктора Орбана потребовать от Москвы прекратить войну и вернуть свою армию на российскую территорию.

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Олега Николенко по поводу заявления Орбана о необходимости прекращения огня и начала мирных переговоров с Россией до начала украинского контрнаступления.

Николенко отметил, что украинская сторона четко обозначила свою позицию: мирные переговоры возможны только после полного вывода российских войск с территории Украины.

"Прекращение огня без выполнения этого условия приведет к замораживанию статус-кво, предоставит России возможность перегруппироваться, накопить силы и прибегнуть к новой волне агрессии. Доказано опытом 2014-2022 годов. Более того, ежедневные российские ракетные атаки и атаки дронами по украинским городам доказывают, что в Москве не рассматривают других сценариев, кроме как продолжать войну", — акцентировал представитель МИД.

В то же время он отметил, что украинская сторона приняла во внимание утверждение Виктора Орбана о том, что ему тяжело быть "единственным премьер-министром в ЕС, выступающим за мир".

"Чтобы облегчить эту ситуацию, призываем главу венгерского правительства начать наконец-то действовать. Например, осудить российскую агрессию, потребовать от Москвы прекратить войну и вернуть российскую армию на российскую территорию, присоединиться к мерам международной изоляции России, не подрывать единство в ЕС", — отметил Николенко

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью государственному радио выступил за прекращение огня и мирные переговоры между Украиной и Россией до начала украинского контрнаступления, мотивируя это тем, что атакующая сторона несет втрое большие потери, чем те, кто обороняется.

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