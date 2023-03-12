Орден "За мужество": какие льготы и выплаты получают военнослужащие после награждения

Данной украинской государственной наградой отмечают военнослужащих, работников правоохранительных органов и других за проявленное мужество и героизм.

С 1 января 2023 вступил в силу Закон "О ежемесячной денежной выплате некоторым категориям граждан", который, в частности, предоставляет право кавалерам ордена "За мужество" получать ежемесячные выплаты.

Об этом говорится в объяснении " Юридической сотни ".

Орден "За мужество" имеет I, II и III степени, а награждение орденом производится последовательно, начиная с III степени. Самая высокая — I степень.

Финансовая помощь для полных кавалеров ордена

Полные кавалеры ордена, получившие все три степени, могут рассчитывать на ежемесячные государственные выплаты. Денежная помощь составляет 6700 грн.

"Также устанавливается ежемесячная выплата денежного пособия в размере от трех до одной минимальной заработной платы членам семей умерших или награжденных посмертно кавалеров ордена "За мужество" всех трех степеней. То есть, в случае гибели награжденных орденами средства будут получать члены их семей", — пояснили юристы.

Человек, принимавший непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины и который, начиная с 2014 года, награжден орденами "За мужество" трех степеней признается лицом, имеющим особые заслуги перед Родиной.

Добавим, что сам знак ордена "За мужество" I-II степеней изготовлен из позолоченного серебра, а ІІІ степени — нейзильбера в форме креста.

Посредине знака — равносторонний эмалированный крест. Здесь расположен круглый медальон, в центре которого – изображение малого Государственного Герба Украины.

Добавим, что Кабмин произведет индексацию пенсий. Среди категории, которой коснутся изменения, – это участники боевых действий.

Они имеют право на доплату.

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