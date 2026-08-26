"Орешник" может стать целью для украинских ракет: эксперт объяснил, в чем проблема

"Орешник", ПВО / © ТСН

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Российская баллистическая ракета «Орешник» может испытывать проблемы с точностью поражения целей. Если России не удастся надлежащим образом отработать систему управления ракетой, это может сделать ее потенциально уязвимой для украинских средств поражения.

Об этом в эфире "Киев24" заявил основатель компании First Contact, военный эксперт Валерий Боровик.

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По его словам, сложность производства таких ракет не единственная проблема для России. Значительнее остаются характеристики системы управления и способность ракеты точно поражать определенные цели.

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«С „Оршеником“, значит, что-то не то. Он не столь эффективно работает по Украине, мы увидели эту неточность», — утверждает он.

Боровик предположил, что в случае несоответствия заявленных характеристик реальным возможностям Орешник может потерять часть своей эффективности. Если РФ не сможет довести эти характеристики до нужного уровня, говорит эксперт, такие ракеты могут оказаться уязвимыми для поражения.

Ранее речь шла о том, что РФ факнтизирует об ударе «Орешником» по Европе. Так, депутат Госдумы Алексей Журавлев пригрозил ударом по европейскому заводу по производству беспилотников. Он призвал Кремль перейти от угроз к реальным атакам и заявил, что удар должен продемонстрировать возможности ракеты даже без ядерной боеголовки. В то же время Журавлев признал, что решение о применении "Орешника" принимает военное руководство РФ.

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