"Орешник" на конвейере - блеф или реальность: эксперт оценил шансы Путина на серийное производство

Российская ракета «Орешник» / © ТСН.ua

Действительно ли ракета «Орешник» встала на конвейер? Москва утверждает, что серийный выпуск отлажен, однако аналитики скептически оценивают эти заявления из-за огромной себестоимости проекта.

Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке, основатель фонда «Закроем небо Украины» Игорь Романенко подверг сомнению реальность «поточного» производства ракеты. Об этом он сказал в комментарии «24 канала». В то же время, по словам военного эксперта, логистика и испытания системы существенно подрывают атаки на российскую территорию: в частности, 17 января был поражен полигон «Капустин Яр», с которого обычно стартуют эти баллистические ракеты.

Романенко предположил, что россияне пока не достигли того, чтобы поставить «Орешник» на серийное производство.

«У них есть отдельные экземпляры. Также они делают силы, чтобы довести экспериментальную ракету до того состояния, чтобы поставить на серийное производство. Но этого еще не произошло», — подчеркнул он.

С этим нужно бороться, по мнению генерал-лейтенанта в отставке, в частности, нанося удары по полигону «Капустин Яр». А для этого нужно развивать, масштабировать украинское оружие. И не только беспилотные аппараты разных типов, но и ракеты, которые могли бы достигать целей — особенно таких опасных, как научно-пусковые площадки.

Отметим, что в России сообщили об атаке украинских дронов на 4-й Государственный центральный межвидовой полигон «Капустин Яр», откуда враг запускает «Орешник». Во время атаки на полигоне работала ПВО. Однако дроны попали по монтажно-испытательному корпусу. На полигоне также производятся испытания ракет малой и средней дальности, крылатых ракет, ракетных комплексов и систем ПВО.

«Россияне совершают экспериментальные пуски „Орешника“ именно с „Капустиного Яра“, потому что разворачивать новые пусковые площадки в другом месте — это дополнительные средства, а у них в 2026 году со средствами хуже, чем в прошлом», — подчеркнул он.

Игорь Романенко отметил, что тенденция сейчас не в пользу России и Владимир Путин это понимает. Поэтому он спешит на фронте, чтобы больше захватывать новые территории, поскольку окно возможностей вскоре может закрыться.

Напомним, в свою очередь исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло недавно заявил, что Россия вряд ли сможет регулярно использовать ракету «Орешник», несмотря на заявления о ее инновационности и серийном производстве. Причины — ограниченные темпы изготовления, технические проблемы и низкая эффективность без ядерного заряда.