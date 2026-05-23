ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
650
Время на прочтение
1 мин

"Орешник" по Киеву: генерал Кривонос ответил, сможет ли РФ действительно ударить ядеркой

Сергей Кривонос заявил, что украинские и союзные разведки круглосуточно контролируют перемещение ядерного арсенала РФ, а очередные угрозы ракетному комплексу «Орешник» являются лишь инструментом психологического давления Кремля.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Комментарии
Путин и "Орешник"

Путин и «Орешник» / © ТСН

Ядерные угрозы России остаются инструментом устрашения, а не готовностью к атаке.

Об этом в эфире «Киев24» заявил генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос, комментируя предупреждение о возможном российском ударе «Орешником».

«Разведки Украины и стран НАТО постоянно отслеживают перемещение ядерного оружия на территории РФ, поэтому о реальной угрозе военные знали бы заранее», — отметил он.

По словам Кривоноса, один российский ядерный удар не разрешил бы ситуацию для РФ, ведь Москва должна учитывать ответ мирового сообщества. Так что применение «Орешника» для России — совсем другой уровень риска, чем просто устрашение им.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка получила данные, в частности, от американских и европейских партнеров, о подготовке россиянами удара с применением «Орешника».

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
650
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie