"Орешник" по Киеву: генерал Кривонос ответил, сможет ли РФ действительно ударить ядеркой
Сергей Кривонос заявил, что украинские и союзные разведки круглосуточно контролируют перемещение ядерного арсенала РФ, а очередные угрозы ракетному комплексу «Орешник» являются лишь инструментом психологического давления Кремля.
Ядерные угрозы России остаются инструментом устрашения, а не готовностью к атаке.
Об этом в эфире «Киев24» заявил генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос, комментируя предупреждение о возможном российском ударе «Орешником».
«Разведки Украины и стран НАТО постоянно отслеживают перемещение ядерного оружия на территории РФ, поэтому о реальной угрозе военные знали бы заранее», — отметил он.
По словам Кривоноса, один российский ядерный удар не разрешил бы ситуацию для РФ, ведь Москва должна учитывать ответ мирового сообщества. Так что применение «Орешника» для России — совсем другой уровень риска, чем просто устрашение им.
Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка получила данные, в частности, от американских и европейских партнеров, о подготовке россиянами удара с применением «Орешника».