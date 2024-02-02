Организатору банды, ограбившей дом Добкина, объявлено подозрение: видео

Во время российской оккупации города Волчанска местный криминальный авторитет по прозвищу "Чиж" для грабежей гражданского населения создал банду.

Прокуроры идентифицировали 8 злоумышленников во главе с криминальным авторитетом "Чижом", грабивших гражданских во время российской оккупации Волчанской громады на Харьковщине. Одним из объектов преступного нападения был дом экс-мэра Харькова Михаила Добкина в оккупированном селе Бугаевка.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

По данным следствия, во время оккупации города Волчанска местный криминальный авторитет по прозвищу "Чиж" для грабежей гражданского населения создал банду. В организованную преступную группу он привлек четырех российских военнослужащих и трех гражданских из Волчанска — 33-летнего жителя, 47-летнего ранее судимого мужчину и 37-летнюю женщину.

Преступления они совершали с конца февраля по май 2022 года.

В каких преступлениях обвиняют банду "Чижа"

В частности, в марте 2022 года подозреваемые приехали в дом экс-мэра Харькова в оккупированном селе Бугаевка Волчанской громады. В доме на тот момент находились два охранника, которым они пригрозили огнестрельным оружием. Добычей нападавших стали два прогулочных судна, мотоцикл, два прицепа к нему и бытовая техника.

В садовом обществе в селе Бугаевка они также забрали из частных домовладений квадроцикл Outlander, автомобиль Land Rover Range Rover Autobiography, деньги в сумме 2500 долларов США, бытовую технику и прочее. Во время очередного грабежа одного из домов они приказали двум охранникам залезть в шкаф и не выходить оттуда два часа.

13 апреля 2022 года двое подозреваемых — 47-летний ранее судимый мужчина и 37-летняя женщина — ограбили брата директора Волчанского лесхоза: они завладели автомобилями и снегоходом. В убийстве самого директора лесхоза обвиняют "Чижа", это дело сейчас слушают в Чугуевском городском суде Харьковской области

Кроме того, "Чиж" причастен к похищению и избиению мужчины, который 24 февраля 2022 года сорвал флаг РФ, поднятый на площади Волчанска. Он насильно усадил его в автомобиль и привез к месту, где оккупанты осуществляли допросы гражданских граждан. Мужчину избили руками и кувалдой, надели на голову мешок и около 4 часов незаконно удерживали и пытали. Затем злоумышленники вывезли потерпевшего на обочину дороги и отпустили.

Аналогичным образом пострадал еще один местный житель. У него требовали вернуть оружие, которое он забрал из разбитой колонны оккупационной армии у окрестностей села Шестаково. У мужчины забрали двух сыновей и поместили их в камеру. Одного из них подвергали пыткам, пока отец не вернул оружие оккупантам.

Предварительно общая сумма ущерба, нанесенная всем потерпевшим, достигает почти 9 млн гривен.

Семерым злоумышленникам сообщено о подозрении заочно. Решается вопрос об объявлении их в розыск.

Подозрение "Чижу" вручили в колонии в Запорожской области, где он отбывает наказание в виде 15 лет лишения свободы за государственную измену (ч. 2 ст. 111 УК Украины).