Организаторы "Евровидения-2023" отказали Зеленскому в выступлении с речью во время финала — СМИ

Организаторы международного песенного конкурса "Евровидение-2023" отказали украинскому лидеру Владимиру Зеленскому выступить с речью во время финала, который состоится 13 мая в Ливерпуле.

Об этом сообщает британская газета The Times.

"Песенный конкурс Евровидения — это международное развлекательное шоу, которое руководствуется строгими правилами и принципами, установленными с момента его создания. В рамках этого одним из краеугольных камней конкурса является неполитический характер мероприятия. Этот принцип запрещает возможность делать политические или другие подобные заявления в рамках конкурса", — заявил представитель организаторов конкурса.

Но переговоры по поводу вероятного выступления Зеленского во время грандиозного финала еще продолжаются. Известно, что британский экс-министр культуры лорд Вэйзи не согласен с позицией организаторов. Он убежден, что в данном случае не стоит "прятаться от событий, на фоне которых проходит конкурс".

Ранее мы сообщали, что в Ливерпуле состоялся второй полуфинал "Евровидения", по итогам которого стали известны все участники финала песенного конкурса.

Напомним, в декабре прошлого года ФИФА не разрешила Зеленскому выступить перед началом финального матча чемпионата мира по футболу. Катар поддержал инициативу президента, но Ассоциация оказалась против, назвав речь слишком политической. Впрочем, футбольное сообщество все же увидело обращение, ведь его опубликовали в Сети, а впоследствии действующие и бывшие украинские футболисты распространили видео.