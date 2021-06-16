Организовал коррупционную схему: экс-главу "Украгролизинга" подозревают в злоупотреблениях на 4,9 млн грн

Расследование указанных фактов НАБУ и САП осуществляют с августа 2019 года.

Бывшего председателя правления ДПАТ "НАК" "Украгролизинг" подозревают в злоупотреблениях, следствием которых стало нанесение 4,9 млн грн ущерба государственным интересам.

Также читайте АМКУ оштрафовал "Львовгаз" более чем на 75 млн грн за злоупотребление монополией

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что кроме главы "Украгролизинга" о подозрении также сообщили и его сообщнику — экс-руководителю частной компании. В то же время имена подозреваемых в НАБУ не назвали.

"15 июня 2021 года детективы Национального бюро по процессуальному руководству САП сообщили бывшему председателю правления ДПАТ "НАК" "Украгролизинг" и его сообщнику, экс-руководителю частной компании, о подозрении в злоупотреблениях", — говорится в сообщении.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Следствие установило, что чиновник госкомпании в сговоре с предпринимателем в феврале 2013 года заключили договор, по которому НАК "Украгролизинг" незаконно предоставила беспроцентный возвратный заем частной компании в 5,7 млн грн. Из этой суммы 4,9 млн грн не вернули государственной структуре, однако средства организаторы коррупционной схемы потратили в пользу юридических лиц, подконтрольных близким родственникам бывшего председателя правления ДПАТ "НАК" "Украгролизинг".

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку