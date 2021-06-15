Организовали "бизнес" на вымогательстве: в Полтавской области разоблачили преступную группировку

Среди задержанных — трое мужчин в возрасте от 27 до 29 лет.

В Полтавской области правоохранители задержали банду вымогателей. Злоумышленники "выбивали" деньги из предпринимателей.

Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции Полтавской области.

Сегодня, 15 июня оперативники задержали троих человек во время получения очередной части средств от потерпевшего — 10 тыс. грн. Среди задержанных — трое мужчин в возрасте от 27 до 29 лет, один из которых уже имеет криминальный опыт.

Известно, что фигуранты организовали "бизнес" по вымогательству средств у местных предпринимателей. В случае отказа они угрожали им физической расправой. Так, у одного из местных жителей участники группировки требовали тысячу долларов США за его спокойную жизнь.

Злоумышленникам инкриминируют совершения преступления по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Напомним, что в Павлограде Днепропетровской области правоохранители задержали подозреваемых в похищении человека и вымогательстве. Двое мужчин избили парня, после чего требовали у него 90 000 гривен.

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