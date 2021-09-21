Организовали детскую порностудию: в Винницкой области объявили подозрение иностранцу и его жене

Организовали детскую порностудию: в Винницкой области объявили подозрение иностранцу и его жене

Злоумышленники использовали 34 несовершеннолетних девушки.

На днях правоохранители Винницкой области объявили о подозрении 36-летнему гражданину Австрии и его 23-летней жене за 40 преступными фактами, связанными с изготовлением и распространением детской порнографии, а также торговлей людьми.

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Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщила пресс-служба полиции Винницкой области.

По словам заместителя начальника полиции в Винницкой области Александра Солдатова, в июле прошлого года полицейские задержали злоумышленников, которые под видом детского модельного агентства изготавливали и распространяли продукцию порнографического характера.

ГУ Нацполиции в Винницкой области

В Винницком районе в частном доме гражданин Австрии и его жена устроили студию, где осуществляли фото-, видеосъемку полуобнаженных малолетних мальчиков, после чего продавали изготовленные материалы на закрытых сайтах.

ГУ Нацполиции в Винницкой области

Досудебным расследованием установлено, что для получения прибыли с порнобизнеса злоумышленники использовали 34 несовершеннолетних девушки.

Гражданину Австрии следователи объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.301 Уголовного кодекса Украины (ввоз, изготовление, сбыт и распространение предметов порнографического характера, содержащих детскую порнографию), а его сообщницы — по аналогичной статье Уголовного кодекса Украины и ч. 2, ч.3 ст. 149 УК (торговля людьми). За такие преступления злоумышленникам грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Николаеве разоблачили братьев-сутенеров, на которых работало 10 девушек.

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