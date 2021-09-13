Организовали секс-бизнес: в Киеве и Днепре группировка заставляла более 60 девушек оказывать интимные услуги (фото)

Организовали секс-бизнес: в Киеве и Днепре группировка заставляла более 60 девушек оказывать интимные услуги (фото)

За это им грозит до семи лет тюрьмы.

В Киеве и Днепре группа преступников организовала незаконный секс-бизнес, к которому привлекли более 60 женщин.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Как стало известно, незаконную деятельность организовал 41-летний мужчина, а также его сообщницы в возрасте от 27 до 44 лет. Гражданки искали "исполнительниц", которые находились в сложных жизненных обстоятельствах. Им они предлагали заняться предоставлением интимных услуг. В случае же, если женщины отказывались — им угрожали физической расправой.

В целом в незаконную деятельность подозреваемые вовлекли 63 женщин. Впоследствии у группировки правоохранители провели 21 санкционированный обыск.

"Обыски проводились в Киеве и Днепре по месту жительства фигурантов и адресам предоставления сексуальных услуг. По их результатам полицейские обнаружили и изъяли два пистолета, транспортные средства премиум-класса, мобильные телефоны, деньги, черновые записи и другие вещественные доказательства, подтверждающие преступную деятельность фигурантов", — подчеркнули в Нацполиции Украины.

Национальная полиция Украины

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 303 "Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией". Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, что правоохранители Днепропетровской области задержали мужчину, подозреваемого в покушении на убийство. Гражданин два года скрывался в Киеве.

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