Нардеп организовывал фиктивные командировки за границу под видом "водителей": ДБР объявило подозрение

Офис Генерального прокурора на основании материалов ГБР сообщил о подозрении действующему народному депутату Украины. Народный избранник подозревается в организации незаконного выезда за границу почти двух десятков мужчин из числа своих знакомых путем использования служебного положения и подделки документов.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

"С июля 2022 года народный депутат направлял от своего имени письма в Госпогранслужбу Украины о предоставлении разрешения на выезд мужчин под видом водителей, которые якобы должны были его сопровождать за границей. Задокументировано 23 случая, когда на основании писем народного депутата 18 мужчин призывного возраста пересекли государственную границу без него, ведь он на время их пересечения или уже находился за границей или не выезжал из страны вообще", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в некоторых случаях нардепа якобы "сопровождали" одновременно до 5 водителей. Трое мужчин, которые таким образом пересекли границу, вообще не вернулись в Украину.

Фигуранту сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу с использованием служебного положения (ч. 2 ст. 332 УКУ) и в служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 УКУ). За совершенные преступления нардепу грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

Вскоре суд должен рассмотреть ходатайство об избрании фигуранту меры пресечения. Следствие намерено настаивать на содержании под стражей. Также уже проводятся обыски у народного депутата и лиц, которым он помогал уехать за границу.

Напомним, накануне национальная полиция Украины провела более 200 обысков по делам о незаконном пересечении границы военнообязанными. Обыски прошли в 19 областях Украины.

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