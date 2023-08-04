Организовывал незаконные доплаты и прятал от суда криминалитетов: СБУ разоблачила еще одного военнослужащего

Служба безопасности Украины разоблачила руководителя областного военкомата, который безосновательно выплатил дополнительное вознаграждение подчиненным.

Об этом сообщает СБУ в Telegram.

Подозрение сообщили бывшему руководителю Запорожского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. До этого он возглавляет Донецкий областной ТЦК и СП.

"Находясь в должности руководителя Запорожского областного ТЦК и СП, в 2022 году подозреваемый безосновательно выплатил дополнительное вознаграждение подчиненным военнослужащим на общую сумму почти 1 млн грн. Установлено, что они не принимали непосредственного участия в боевых действиях", — говорится в сообщении.

В ДБР отмечают, что в должности Запорожского ОТЦК и СП с июля по декабрь 2022 года мужчина без законных оснований направил приближенных подчиненных в боевую бригаду ВСУ якобы для выполнения боевых задач.

"Также руководитель военкомата устраивал на работу в ТЦК и СП представителей местного криминалитета, чтобы помочь им уклониться от судебного разбирательства по особо тяжким преступлениям", — говорится в сообщении.

Ему инкриминировано превышение служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

СБУ разоблачила руководителя областного военкомата, который безосновательно выплатил дополнительное вознаграждение подчиненным.

СБУ разоблачила руководителя областного военкомата, который безосновательно выплатил дополнительное вознаграждение подчиненным.

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