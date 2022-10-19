Организовывала "референдум" в Луганской области: правоохранители задержали поклонницу "русского мира"

Правоохранители задержали поклонницу "русского мира", которая принимала участие в организации и проведении "референдума" в Луганской области.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Следствие установило, что в сентябре 2022-го предательница приняла участие в организации и проведении псевдореферендума на временно оккупированной территории Луганской области. Она организовала голосование вне избирательной деятельности — по месту жительства жителей одного из сел Сватовского района. В настоящее время этот населенный пункт деоккупировали ВСУ,

Женщину задержали. Предательница уведомлена о подозрении по статье "посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и коллаборационную деятельность". Суд избрал подозреваемую меру пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: Офис генерального прокурора

Напомним, в деоккупированном Лимане в Донецкой области правоохранители обнаружили место дислокации так называемой "военной комендатуры" российских захватчиков. Там оккупанты незаконно удерживали украинцев и проводили фильтрационные мероприятия.

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