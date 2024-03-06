Организовывали филиалы кремлевских "СМИ" в Крыму: СБУ сообщила о подозрении соратникам Аксенова

Они взялись за создание местных ячеек по распространению кремлевской пропаганды.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении соратникам Аксенова, которые организовывали филиалы кремлевских "СМИ" в Крыму. Речь идет о Сергее Веселовском и Сергее Юхине, которые позиционируют себя как политтехнологи.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как отмечается, по указанию Аксенова так называемые политтехнологи организовали "филиалы" центральных рупоров кремля на территории Крыма. Среди них: информагентство "юго-восточный фронт" и онлайн-портал "Крым 24".

“Из-за этих медиаресурсов оккупанты распространяют российскую пропаганду, в которой оправдывают вооруженную агрессию России и отрицают военные преступления рашистов. При этом Юхин неоднократно сам выступал на вражеских эфирах, где призывал к физическому уничтожению украинцев и захвату всей территории Украины. По данным следствия, оба фигуранта поддержали захватчиков еще во время захвата Крыма. Тогда они под видом общественных деятелей участвовали в организации пророссийских массовых мероприятий на территории полуострова», – рассказали в СБУ.

Уже впоследствии они приступили к созданию местных ячеек по распространению кремлевской пропаганды. Деньги на реализацию этого "проекта" они получали от местной оккупационной администрации РФ.

“На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Веселовскому и Юхину о подозрении по двум статьям УК Украины: ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность); ⁠ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). Действия Юхина дополнительно квалифицированы по ч. 2 ст. 442 Уголовного кодекса Украины (геноцид). Поскольку фигуранты скрываются от правосудия на временно оккупированной территории Крыма, продолжаются комплексные меры по их привлечению к ответственности”, — добавили в СБУ.

Напомним, что коллаборант и гауляйтер оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Кремль не будет отдавать Украине пленных, а намерен принуждать их к участию в боевых действиях на стороне РФ.

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