Организовывали "голосование" за Путина: СБУ сообщила о подозрении вожакам "ДНР"

Коллаборанты организовали массовые фальсификации по участию местных жителей в так называемых "выборах".

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении вожакам так называемой "ДНР". Они организовывали "голосование" за Путина на временно оккупированной Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Подозрение получили:

Денис Пушилин – гауляйтер Донецка;

– гауляйтер Донецка; ⁠Артем Жогу – один из руководителей "избирательного штаба" Путина;

– один из руководителей "избирательного штаба" Путина; ⁠ Владимир Высоцкий – глава "избиркома ДНР".

По данным следствия, коллаборанты организовали массовые фальсификации участия местных жителей в фейковом плебисците.

Также они "отчитывались" в Москву о якобы максимальной поддержке незаконных выборов со стороны жителей региона. Для этого "рисовали голоса" в пользу главы Кремля даже из полностью разрушенной Авдеевки.

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Чтобы сделать видимость "голосования", гауляйтер Пушилин приехал в город вместе с замглавы администрации президента РФ Сергеем Кириенко.

" Среди руин временно захваченного райцентра они сделали для росСМИ срежиссированное "видеообращение" вроде бы местных жителей, чтобы их приобщили к "выборам" страны-агрессора", — говорится в сообщении.

Также Жога формировал руководящий состав оккупационных "избиркомов" и лично контролировал итоги "голосования".

"Указания он давал Высоцкому, организовывавшему подворовые обходы в сопровождении вооруженных захватчиков. Во время таких "рейдов" его участники требовали поставить "нужные" отметки в незаконных бюллетенях ", — говорится в сообщении.

Отметим, что по материалам СБУ глава террористов "ДНР" Пушилин уже получил заочно 15 лет тюрьмы, а его сообщник Жога – 12 лет заключения.

Ранее мы писали, что в Донецкой области взорвали машину предателя и коллаборанта Игоря Циферова, работавшего в так называемом министерстве государственной безопасности ДНР.

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