Организовывали выборы в российскую Госдуму на территории Украины: СНБО ввел санкции против 237 человек

Организовывали выборы в российскую Госдуму на территории Украины: СНБО ввел санкции против 237 человек

Также СНБО ввел санкции против одной компании.

СНБО ввел санкции против 237 человек, которые принимали участие в подготовке выборов в российскую Госдуму в Крыму и на оккупированных территориях Донбасса.

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Об этом 15 октября во время брифинга сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"У нас было принято решение относительно тех людей, которые обеспечивали работу на российских выборах на территории Крыма и Донецкой и Луганской областей. Сегодня против 237 человек были применены санкции", — сказал Данилов.

Также СНБО ввела санкции против компании МERE.

"Эта компания отныне не имеет права работать в Украине. Я хочу вас проинформировать, что сегодня они есть только в Белой Церкви", — сказал секретарь СНБО.

Напомним, СНБО впервые за впервые за годы независимости утвердил план обороны страны.

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