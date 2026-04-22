Органы вырезали из тела: появились новые детали убийства Комарова на Бали, как нападавшие выследили его

Ева Мишалова и Игорь Комров

Перед жестоким убийством сына украинского бизнесмена Игоря Комарова на Бали похитители могли отследить жертву по Instagram-постам его девушки. Полиция нашла изуродованное тело Комарова, за которого требовали многомиллионный выкуп, с отрезанными конечностями и вырезанными органами.

Об этом пишет Daily Star.

Жуткая находка — разбросанные вдоль побережья части тела — стала трагическим завершением жестокого похищения Комарова на курортном острове. Впрочем, вся эта история берет начало с одного сообщения в Instagram.

Правоохранители, которые искали сына состоятельного украинского предпринимателя, наткнулись на шокирующие улики в популярном среди туристов месте отдыха. Обнаруженные полицией отрубленная голова и другие останки тела были официально идентифицированы как принадлежащие Комарову, похищенному 15 февраля.

По предварительным данным, преступники следили за Игорем несколько недель и смогли определить его местонахождение благодаря геолокации из Instagram-публикаций его девушки, инфлюенсерши Евы Мишаловой.

Похищение и убийства Игоря Комарова на Бали — хронология событий

Незадолго до убийства Комарова похитители распространили жестокое видео, в котором требовали выкуп — около 7 млн фунтов стерлингов. На записи раненый 28-летний украинец умолял о спасении.

«Они уже отрезали мне некоторые конечности, у меня сломаны ноги, они били меня по ребрам. Я уже на лекарствах, у меня уже нет конечностей«, — говорил Комаров.

Также в видео мужчина отмечал, что без немедленной медицинской помощи его раны могут инфицироваться, и подчеркивал, что найти похитителей в установленный ими срок практически невозможно.

«Верните меня домой, то, что от меня осталось. Пожалуйста, договоритесь с этими людьми — им нужно десять миллионов долларов, которые мы украли. Как только эти десять миллионов поступят на их счета, они сразу отпустят меня туда, откуда забрали», — рассказывал Игорь.

На момент похищения он находился в компании друзей — они катались на мотоциклах по горной дороге на севере острова, когда на компанию неожиданно напала группа вооруженных людей. По отдельным сообщениям, одного из товарищей Комарова также захватили, но позже отпустили после уплаты выкупа. Впрочем, основной мишенью преступников, вероятно, был именно Игорь.

Как нападавшие выследили Комрова?

Анализ этой трагедии, обнародованный на true-crime канале Lazy Masquerade, указывает на то, что нападавшие могли выследить Игоря именно через активность Евы в соцсетях.

Рассказчик отмечает, что публикации 25-летней блогерши фактически позволяли отслеживать передвижения Комарова с высокой точностью.

«Она регулярно обновляла информацию для своих подписчиков об их ежедневных занятиях с Игорем, публикуя фото и видео в реальном времени с подписями и геометками. Это означало, что любой, кто следил за парой, точно знал, где они находятся», — пояснил рассказчик.

В частности, романтическое сообщение от 14 февраля, где влюбленные в купальных костюмах празднуют День святого Валентина на тропическом острове, вероятно, и стало ключевой зацепкой, которая помогла похитителям выйти на Комарова.

После появления в Telegram шокирующего видео с требованием выкупа появилась еще одна запись. В ней Игорь, предположительно под принуждением, заявил, что его отец якобы руководил мошенническим колл-центром в Украине и обманул людей на миллионы.

Тело Кормова расчленили, вырезав органы

Менее чем через две недели после похищения останки человека были обнаружены в устье реки Вос на юго-восточном побережье Бали. Полиция сообщила, что найдены голова, правая нога, части грудной клетки, бедра и внутренние органы, которые были отделены от тела человека, умершего примерно два-три дня до этого.

Из-за сильной степени разложения тела установить личность визуально было невозможно, поэтому следователи передали шесть костных образцов в Национальный центр судебно-экспертной лаборатории полиции в Джакарте для проведения ДНК-экспертизы. Анализ подтвердил, что ДНК найденных останков имеет близкое соответствие с образцами тканей, предоставленными родителями Комарова.

Судебно-медицинские исследования также связали изуродованное тело со следами крови и другими доказательствами, найденными в арендованном автомобиле и на вилле в районе Табанан на Бали, которую, вероятно, использовали преступники.

«Брызги крови, найденные на вилле и в автомобиле Avanza, который, предположительно, использовали преступники, были исследованы, и результаты совпадают с ДНК матери жертвы«, — рассказал старший командир полиции Бали Ариасанди.

Кто убил Комарова — список подозреваемых

Он также отметил, что записи с камер наблюдения, на которых зафиксирован автомобиль Toyota Avanza и два мотоцикла, которые покидали место первичного преступления, помогли следователям установить местонахождение подозреваемых. Мужчина, который арендовал авто по поддельному паспорту, уже задержан.

"Сначала мы задержали одного иностранца с инициалами CH (англоязычная аббревиатура — ред.), который арендовал транспортные средства, используя фальшивый паспорт», — сообщил он.

Задержанный утверждает, что не знал о преступных намерениях и согласился арендовать транспорт за вознаграждение в 6 млн индонезийских рупий (примерно 250 фунтов стерлингов).

«После дальнейшего расследования мы определили еще шестерых иностранцев в качестве подозреваемых — RM, BK, AS, VN, SM и DH. Все они — мужчины», — сообщил Ариасанди.

Несмотря на трагедию, Ева в этот период продолжала достаточно активно вести Instagram, публикуя рекламные сообщения о минеральной воде и различных брендах.

Убийство украинца Игоря Комарова на Бали — последние новости

Напомним, в конце марта стало известно, что полиция Индонезии установила семерых иностранцев, которые в течение месяца следили за Комаровым перед его жестоким убийством и расчленением на Бали. Как сообщил генерал Даниэль Адитьяджая, подозреваемых идентифицировали благодаря анализу шести мест событий, показаниям свидетелей и криминалистической экспертизе.

31 марта Мишалова впервые после гибели Комарова вышла на связь в соцсетях. Ева поблагодарила подписчиков за поддержку и сообщила, что работает с психологом и сотрудничает со следствием. Она отметила, что пытается вернуться к рутине, а также призвала не распространять видео с места трагедии и не верить слухам.