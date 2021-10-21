"Оркестра только не хватает": в горсовете под Черниговом "странно" отреагировали на роды 13-летней девочки

Девушка забеременела в 12 лет от парня, с которым встречалась.
В Черниговской области 13-летняя девушка родила ребенка от своего 17-летнего ухажера. Сейчас новоиспеченная мама и ее дочь чувствуют себя хорошо.
Об этом в соцсети сообщил Менский городской совет.
По опубликованной пресс-службой города Мена информации, медики местной больницы успешно приняли роды у девочки, которой только в августе этого года исполнилось 13 лет. Ее матери сейчас 31.
"Молодая мама счастлива и успешно справляется своей новорожденной дочери. А супермолодая бабушка — 31-летняя мама роженицы Людмила — благодарна Менским врачам за вовремя оказанную квалифицированную помощь", — говорится в сообщении.
Роды у девочки из Городища начались в воскресенье вечером, родные вызвали "скорую".
"За роды денег с нас не взяли ни копейки, все прошло без осложнений, рожали на 41-й неделе. В воскресенье вечером около 18 начало болеть в дочери, а уже в половине 11 вечера родилась наш ребеночек, Полинка! У дочки только два шовчика, а так все прекрасно обошлось", — рассказывает новоиспеченная бабушка.
Все обошлось без осложнений, роды были физиологические, партнерские (в присутствии мамы-бабушки).
В мэрии отметили, что завтра семью с новорожденной девочкой выпишут домой, ожидают приезд телевизионщиков. Известно, что отец ребенка — 17-летний подросток, планирует участвовать в воспитании ребенка.
Пользователей Сети возмутила публикация горсовета:
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Ждем завтра вас на центральных каналах. С ребенком ребенка и мамой-бабушкой с историей о нежном возрасте и двух шовчиках. И руководителей полиции и службы по делам детей с цветами.
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Уважаемые, вы считаете нормальным писать о том, что ребенок родил ребенка с таким увлечением?
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Вы с такой гордостью подали эту информацию, вроде как громада собрала рекордный урожай сахарной свеклы! Таким не совсем этично хвастаться. Ребенку было 12 лет, когда она забеременела! Это на самом деле беда.
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Логическим завершением этой захватывающей новости должно быть вручения грамот и медалей. Видимо для того в семью и приедут телевизионщики. Молодой маме медаль за ранние роды, бабушки грамоту за "правильное" воспитание, ну и папе, какой-нибудь ценной подарок за изнасилование несовершеннолетней. А что, статья и написана в таком духе, оркестра только не хватает.
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Суть данной публикации заключается не в том, чтобы осуждать малолетнюю, которая родила ребенка, осуждать медиков, приняли роды.
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Теперь интимные отношения с несовершеннолетней приветствуются со стороны органов самоуправления? Смело.
Напомним, что 13-летняя Наталья, жительница села Городище (Черниговская область), родила дочь.