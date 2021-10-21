"Оркестра только не хватает": в горсовете под Черниговом "странно" отреагировали на роды 13-летней девочки

"Оркестра только не хватает": в горсовете под Черниговом "странно" отреагировали на роды 13-летней девочки

Девушка забеременела в 12 лет от парня, с которым встречалась.

В Черниговской области 13-летняя девушка родила ребенка от своего 17-летнего ухажера. Сейчас новоиспеченная мама и ее дочь чувствуют себя хорошо.

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Об этом в соцсети сообщил Менский городской совет.

По опубликованной пресс-службой города Мена информации, медики местной больницы успешно приняли роды у девочки, которой только в августе этого года исполнилось 13 лет. Ее матери сейчас 31.

"Молодая мама счастлива и успешно справляется своей новорожденной дочери. А супермолодая бабушка — 31-летняя мама роженицы Людмила — благодарна Менским врачам за вовремя оказанную квалифицированную помощь", — говорится в сообщении.

Роды у девочки из Городища начались в воскресенье вечером, родные вызвали "скорую".

"За роды денег с нас не взяли ни копейки, все прошло без осложнений, рожали на 41-й неделе. В воскресенье вечером около 18 начало болеть в дочери, а уже в половине 11 вечера родилась наш ребеночек, Полинка! У дочки только два шовчика, а так все прекрасно обошлось", — рассказывает новоиспеченная бабушка.

Все обошлось без осложнений, роды были физиологические, партнерские (в присутствии мамы-бабушки).

В мэрии отметили, что завтра семью с новорожденной девочкой выпишут домой, ожидают приезд телевизионщиков. Известно, что отец ребенка — 17-летний подросток, планирует участвовать в воспитании ребенка.

Пользователей Сети возмутила публикация горсовета:

Ждем завтра вас на центральных каналах. С ребенком ребенка и мамой-бабушкой с историей о нежном возрасте и двух шовчиках. И руководителей полиции и службы по делам детей с цветами.

Уважаемые, вы считаете нормальным писать о том, что ребенок родил ребенка с таким увлечением?

Вы с такой гордостью подали эту информацию, вроде как громада собрала рекордный урожай сахарной свеклы! Таким не совсем этично хвастаться. Ребенку было 12 лет, когда она забеременела! Это на самом деле беда.

Логическим завершением этой захватывающей новости должно быть вручения грамот и медалей. Видимо для того в семью и приедут телевизионщики. Молодой маме медаль за ранние роды, бабушки грамоту за "правильное" воспитание, ну и папе, какой-нибудь ценной подарок за изнасилование несовершеннолетней. А что, статья и написана в таком духе, оркестра только не хватает.

Суть данной публикации заключается не в том, чтобы осуждать малолетнюю, которая родила ребенка, осуждать медиков, приняли роды.

Теперь интимные отношения с несовершеннолетней приветствуются со стороны органов самоуправления? Смело.

Напомним, что 13-летняя Наталья, жительница села Городище (Черниговская область), родила дочь.

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